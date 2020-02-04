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"Нацистский вскрик": Поклонскую напугало обращение Эрдогана к бойцам ВСУ

4 февраля 2020, 16:08

Наталья Поклонская оценила приветствие президента Турции почетному караулу украинских военных.

зеленский, эрдоган
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган / president.gov.ua

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину продолжает оставаться топовой темой в российском информационном пространстве.

В частности, зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская оценила приветствие Эрдогана почетному караулу украинских военных словами "Слава Украине".

"В Киеве господин Эрдоган поприветствовал почетный караул нацистским вскриком "Слава Украине". Тут не нужно искать проблемы. Возможно, господин Эрдоган даже не понял, что сказал. Текст ему, вероятно, подготовили спичрайтеры, чтобы умаслить Зеленского, вернее даже радикалов, перед которыми пляшет Зеленский", - рассказала она РИА Новости.

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Отметим, что в Сети критически оценили новое заявление Поклонской на украинскую тематику:

"Алаверды - предлагаю поклонской набраться мужества и приехать в Украину", "Покланская набрала в рот дерьма и извергает его теперь через прорагандонские площадки", "Поклонская пусть наберется смелости и на вопросы граждан отвечает", "Сама чего сбежала?", "Ей кто-нибудь объяснит, что Крым то у турков отжали в своё время?", "Эрдогану абсолютно пофигу на призывы какой то дешёвой политической проститутки", "Почему бы Поклонской не вернуться на родную Луганщину?", - ответили Поклонской в Сети.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Офисе Зеленского оконфузились с именем Эрдогана.

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