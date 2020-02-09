Сильный ливень потушил масштабные пожары в Австралии

Пожар в Австралии потушен / Reuters

Бушевавшие в Австралии с ноября 2019 года масштабные пожары внезапно сами потухли после сильного ливня.

Как сообщает местное издание 7news, аварийные службы готовятся к еще одному сильному ливню.

В некоторых частях штата Новый Южный Уэльс, а жителей Сиднея, Иллаварры и Южного побережья уже предпринимают меры для защиты от большой воды.

Уточняется, что дождь смог потушить пожар, поскольку в северной части штата в течение 48 часов выпало 300 мм осадков.

Напомним, из-за жутких пожаров в Австралии погибли 24 человека и полмиллиарда животных. По мнению пожарных, для полного восстановления континента после пожаров необходимо около 100 лет.

Как сообщал Главред, правительство Австралии не будет принимать помощь Украины в борьбе с масштабными лесными пожарами. В пресс-службе Министерства иностранных дел уточнили, что австралийские власти констатировали наличие у них достаточного количества ресурсов.

Также после масштабных лесных пожаров, которые нанесли колоссальный ущерб, Австралию накрыли мощные песчаные бури.