Больше не друзья?: Минюст США призвал "фильтровать" информацию от Украины

В США призвали проверять новости из Украины / Фото Reuters

В США появились нотки недоверия к властям Украины. В понедельник, 10 февраля, министр юстиции Уильям Барр предостерег от информации из нашей страны и призвал не доверять всем фактом безоговорочно.

Как пишет Reuters, об этом чиновник заявил во время пресс-конференции после слов главы юридического комитета США о том, что Министерство юстиции начало процесс, в рамках которого принимает и оценивает информацию в отношении Украины, в частности ту, которую может предоставить Джулиани.

"Мы должны быть очень осторожными в том, что касается любой информации из Украины. В Украине есть очень много повесток. Есть много течений, и мы не можем безоговорочно доверять всему, что получаем из Украины", - сказал Барр.

Ранее Главред писал, что Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по делу об импичменте. После этого экс-посол США Джон Хербст спрогнозировал отношения Украины и Америки после провала процесса импичмента. По его словам, поддержка нашей страны США будет лишь расти, заявил Хербст на брифинге в Киеве, 10 февраля, передает пресс-служба МИД.

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"Я могу сказать вам, что, так как сейчас импичмент прошел, сложности в украинско-американских отношениях становятся меньшими, и поддержка Украины будет только расти", - сказал он.

Также американский дипломат подчеркнул, что США также как и Украина, заинтересованы "в нанесении поражения Москве на Донбассе" и помощи в восстановлении территориальной целостности Украины не только на Донбассе, но и в Крыму.

Отметим, согласно соцопросу, лишь 9% американцев позитивно оценивают все, что сделал Дональд Трамп на посту президента США с момента инаугурации. В то же время, 50% американцев не одобряют работу Трампа-президента, а 1% - воздержались от высказывания мнения. Как объясняют в компании Gullup, рейтинг Трампа увеличился благодаря поддержке Республиканской партии и независимых избирателей. Его рейтинг одобрения в начале февраля среди республиканцев - 94% (плюс шесть процентов больше, чем месяц назад).