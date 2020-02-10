Экс-посол спрогнозировал отношения между США и Украиной после провала импичмента

Экс-посол рассказал об отношениях Украина-США / Деловая столица

6 февраля Сенат США принял решение об оправдании президента Дональда Трампа по обеим статьям импичмента. В связи с этим, экс-посол США в Украине, а также Евразийского центра Атлантического совета США Джон Хербст спрогнозировал отношение Украины и Америки после провала процесса импичмента.

По его словам, поддержка нашей страны США будет лишь расти, заявил Хербст на брифинге в Киеве, 10 февраля, передает пресс-служба МИД.

"Я могу сказать вам, что, так как сейчас импичмент прошел, сложности в украинско-американских отношениях становятся меньшими, и поддержка Украины будет только расти", - сказал он на пресс-брифинге в Киеве в понедельник.

Хербт заверил всех присутствующих на брифинге в том, что высокопоставленные американцы и эксперты приехали в Украину, чтобы заверить, что и Республиканская, и Демократическая партии США сильно поддерживают Украину.

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"Это событие сегодня является результатом разговора, который господин Пинчук и я имели в ноябре, когда мы описали важность того, чтобы высокопоставленные американцы, эксперты во внешней политике приехали в Украину, чтобы объяснить следующее: что несмотря на то, что Украина стала партийным вопросом в Соединенных Штатах, поддержка Украины, сильная американская поддержка Украины и - демократами, и республиканцами - продолжается. Мы только что прошли сложный период импичмента в Соединенных Штатах, и даже на протяжении этого сложного процесса импичмента республиканцы и демократы в Конгрессе проголосовали за предоставление дополнительной военной помощи Украине и расширение санкций по "Северному потоку - 2", - отметил Хербст.

Также американский дипломат подчеркнул, что США также как и Украина, заинтересованы "в нанесении поражения Москве на Донбассе" и помощи в восстановлении территориальной целостности Украины не только на Донбассе, но и в Крыму.

Также Главред писал, что известный политический аналитик Тарас Чорновил заявил о том, что стоит оценивать угрозу импичмента ДональдуТрампу вполне однозначно.

Отметим, согласно соцопросу, лишь 9% американцев позитивно оценивают все, что сделал Дональд Трамп на посту президента США с момента инаугурации. В то же время, 50% американцев не одобряют работу Трампа-президента, а 1% - воздержались от высказывания мнения. Как объясняют в компании Gullup, рейтинг Трампа увеличился благодаря поддержке Республиканской партии и независимых избирателей. Его рейтинг одобрения в начале февраля среди республиканцев - 94% (плюс шесть процентов больше, чем месяц назад).