Дипскандал с Сербией: в МИД вызвали посла из-за "российского Крыма" на ярмарке в Белграде

В МИД вызвали посла из-за "российского Крыма" на ярмарке в Белграде / Reuters

В Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Сербии Ацу Йованович из-за попытки легализации оккупированного Крыма на туристической ярмарке в Белграде.

Как говорится в сообщении МИД Украины, послу выразили глубокую обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в городе Белград названия и символики так называемой "Республики Крым".

"Внимание посла Сербии было привлечено к недопустимости попыток легализации Российской Федерацией на международной арене оккупации Автономной Республики Крым, а также передано требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем", - говорится в сообщении.

Читайте также"Хрен с Крымом, верните Кубань": в Сети ажиотаж из-за необычной карты УкраиныВ то же время в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что посол Сербии "признал указанный досадный факт, а также подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета со стороны Сербии".

Как добавили в посольстве Украины в Сербии, российская оккупация приносит "насилие и зверства каждый день". В сообщении посольства напоминается, что только в 2019 году оккупационные власти арестовали не менее 35 граждан Украины, крымских татар, а около 100 граждан все еще находятся в тюрьмах по политическим мотивам.

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Напомним, ранее американская компания Apple в своих сервисах стала указывать аннексированный Крым как регион России. В свою очередь, министр иностранных дел Вадим Пристайко призвал компанию Apple не лезть в глобальную политику.