В небе - красное зарево: в России произошел мощный взрыв и пожар на газопроводе

Взрыв и пожар в Пермском крае России / Telegram Екатеринбург №1

Вечером 25 февраля в России произошло ЧП – взорвался газопровод в Горнозаводском районе Пермского края. В небе было видно огромное красное зарево. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Взрыв, а следом и пожар, произошел на магистральном газопроводе Ямбург - Елец-2. Эпицентр взрыва находился в 12 километрах от посёлка Средняя Усьва в Пермском крае, пишут росСМИ.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что угрозы для населения нет.

"Задвижки перекрыты, происходит догорание остаточного газа. Потребители от газа не отключены. Ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении.

Причины инцидента пока что не сообщаются.

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Напомним, в конце января в городе Мценск Орловской области России на заводе резиновых изделий ООО МРК произошел взрыв, есть жертвы.

Кроме того, в декабре 2019 года в России в - городе Уфа - произошел мощный пожар на нефтехимическом заводе. СМИ писали, что в результате пожара никто не погиб и не пострадал.