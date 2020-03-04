Первые инфицированные в Венгрии и карантин в школах Италии: коронавирус прогрессирует

Италия вводит карантин / Фото: REUTERS1

Сразу два случая заражения новым типом коронавируса COVID-19 впервые зафиксированы в Венгрии.

Как говорится в видеообращении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Facebook, пациентов экстренно госпитализировали в больницу Будапешта.

"У нас есть первый случай коронавируса, фактически это два пациента, которые были доставлены в медицинское учреждение из-за коронавирусной инфекции", - сказал Орбан.

Заболевание выявили у иранских студентов. Юноши отправились домой на иранский Новый год, и один из них по приезду решил провериться, не заразился ли дома коронавирусом. Тест подтвердил инфицирование, причем также у его друга. Жена одного из студентов и подруга другого были изолированы.

В Венгрии ежедневно в министерстве внутренних дел проходит заседание и пресс-конференция оперативного отдела, которому поручено отслеживать эпидемиологическую ситуацию в стране.

Читайте такжеВ Черновцах под домом инфицированного коронавирусом украинца устроили бунтПрогрессирует распространение корорнавируса и в Италии. Число жертв заболевания уже превысило 100 человек. Также министерство образования Италии объявило о решении закрыть школы и университеты по всей стране учитывая стремительное распространение коронавируса. Карантин в учебных заведениях введен до 15 марта.

В целом в Европейском союзе большинство стран пострадали от вспышки коронавируса, вирус не зафиксирован лишь в 5 из 27 стран ЕС. Случаи заболевания не подтвердили Словакия, Словения, Болгария, Кипр и Мальта.

В Европе коронавирус COVID-19 зафиксирован в Австрии, Бельгии, Венгрии, Греции, Германии, Дании, Италии, Ирландии, Испании, Люксембурге, Латвии, Литве, Нидерландах, Португалии, Польше, Румынии, Франции, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии и Украине.

Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что уже в ближайшее время резко вырастет количество зараженных коронавирусом в Украине.

Как ранее сообщалось, жену жителя Черновцов, у которого во вторник, 3 марта, диагностировали коронавирус, перевезли в военный госпиталь.