Это навсегда: ВОЗ шокировала заявлением о медицинских масках

В ВОЗ уверены, что маски станут нашей жизненной необходимостью / УНИАН

Во время пандемии жуткого коронавируса в МОЗ сделали шокирующее заявление о медицинских масках.

Как заявил в интервью ВВС специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, использование индивидуальной защиты, в частности, медицинской маски, станет новой нормой существования.

По словам чиновника, такая защита станет жизненной необходимостью, ведь пока что неизвестно, когда будет изобретена вакцина от коронавируса и как организм человека отреагирует на лечение.

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"Я уверен, что какая-то форма индивидуальной защиты станет нормой. Нам всем придется учиться жить с новой реальностью", - заявил Набарро.

Напомним, ранее представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что по-прежнему рекомендуют людям не носить маски, если они не болеют Ковид-19 или не ухаживают за больными уханьской заразой.

"Нет конкретных доказательств того, что массовое ношение масок населением несет какую-то пользу", - сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, доктор Майк Райан на брифинге для СМИ в Женеве, Швейцария.

Также отметим, специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предполагают, что периодически будут случаться все новые и новые вспышки китайского коронавируса Covid-19 - до тех пор, пока не изобретут рабочую вакцину.