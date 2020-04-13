Это навсегда: ВОЗ шокировала заявлением о медицинских масках

Эксперты ВОЗ уверены, что средства зашиты вошли в нашу жизнь на длительное время.
Во время пандемии жуткого коронавируса в МОЗ сделали шокирующее заявление о медицинских масках.
Как заявил в интервью ВВС специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, использование индивидуальной защиты, в частности, медицинской маски, станет новой нормой существования.
По словам чиновника, такая защита станет жизненной необходимостью, ведь пока что неизвестно, когда будет изобретена вакцина от коронавируса и как организм человека отреагирует на лечение.
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"Я уверен, что какая-то форма индивидуальной защиты станет нормой. Нам всем придется учиться жить с новой реальностью", - заявил Набарро.
Напомним, ранее представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что по-прежнему рекомендуют людям не носить маски, если они не болеют Ковид-19 или не ухаживают за больными уханьской заразой.
"Нет конкретных доказательств того, что массовое ношение масок населением несет какую-то пользу", - сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, доктор Майк Райан на брифинге для СМИ в Женеве, Швейцария.
Также отметим, специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предполагают, что периодически будут случаться все новые и новые вспышки китайского коронавируса Covid-19 - до тех пор, пока не изобретут рабочую вакцину.