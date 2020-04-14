В России изменили дату окончания Второй мировой войны

В России историю трактуют по-своему / Reuters

Депутаты Госдумы РФ приняли законопроект, в котором обозначена новая памятная дата – 3 сентября 1945 года, как день окончания Второй мировой войны.

Как сообщает на сайте нижней палаты парламента, ранее этот день законодательно праздновался 2 сентября 1945 года.

Смена даты объясняется тем, что в 1945 году президиум Верховного Совета СССР принял указ Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией. Российские депутаты посчитали, что существует историческая ошибка. Ведь раньше в СССР этот день даже был выходным, но потом отменили и оставили только 9 мая.

С инициативой "передвинуть" дату окончания войны выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Владимиром Шамановым. Свою идею они объяснили сохранением исторической справедливости.

Читайте такжеПутин исподтишка оскорбил Эрдогана демонстрацией победы русских над турками"День победы китайского народа в войне сопротивления Японии отмечается широко и ежегодно 3 сентября", — пишут они в пояснительной записке к закону.

Однако, например, в США, которые также были союзниками СССР и воевали против Японии, праздник отмечается 2 сентября.

Российский историк Олег Будницкий полагает, что никаких научных оснований считать 3 сентября датой окончания Второй мировой войны нет. Однако Госдума РФ уже приняла окончательное решение и перенесла день окончания Второй мировой войны на законодательном уровне.

Напомним, президент России Владимир Путин в очередном обращении к народу в связи с эпидемией коронавируса в стране пообещал, что страна непременно победит прогрессирующее заболевание и сравнил Covid-19 с нашествием печенегов и половцев.

Как ранее сообщали иностранные СМИ, Министерство обороны РФ настаивает на проведении парада Победы, несмотря на прогрессирующую в стране эпидемию коронавируса и стремительное увеличение количества заразившихся россиян.