У оператора Северного потока-2 рассказали, будет ли Академик Черский его достраивать

Пол Коркоран, финансовый директор компании-оператора Северного потока-2, рассказал, примет ли участие судно-трубоукладчик Академик Черский в достройке разопровода.
Компания-оператор Северного потока-2 Nord Stream 2 AG не может ни подтвердить, ни опровергнуть тот факт, что идущее по направлению к Европе судно-трубоукладчик Академик Черский реально примет участие в достройке газопровода.
Такое заявление в интервью немецкому изданию Energate сделал финансовый директор компании Пол Коркоран.
"Так [о судне Газпрома - Главред] об этом пишут газеты - они не всегда правы. Я не могу это подтвердить. Что я могу сказать - мы рассматриваем все варианты завершения трубопровода. У нас пока нет окончательного решения. Я ничего не могу сказать также о вариантах и графику. Шесть процентов или 150 километров газопровода все еще отсутствуют", — заявил он.
Коркоран выразил убежденность в том, что окончание строительства Северного потока-2 полностью отвечает интересам европейской экономики.
"В краткосрочной перспективе всегда есть колебания спроса и предложения, что не является решающим. Но европейская добыча газа сократится вдвое в ближайшие 15 лет. Взгляните на быстрое сокращение производства на месторождении Гронинген", - рассказал он.
Финансовый директор Nord Stream 2 AG считает, что США защищают санкциями против Северного потока 2 собственные газовые интересы и европейские страны должны осознавать угрозу своему энергетическому суверенитету от Вашингтона.
Напомним, ранее известный эксперт-политолог Андреас Умланд из Института евроатлантического сотрудничества рассказал, вызовет ли запуск Северного потока-2 новый виток войны в Украине.
До этого немецкие СМИ сообщали о том, что в США придумали новую "удавку" для строительства газопровода Северный поток-2.