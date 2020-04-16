Путин отменил торжественное празднование парада Победы 9 мая

В это сложно поверить, но парад Победы в Москве отменили / Reuters

Президент Владимир Путин заявил, что в связи с пандемией коронавируса праздничные мероприятия по случаю 75-й годовщины победы во Второй мировой войне отменяются, в том числе 9 мая на Красной площади не состоится парад Победы.

"Для подготовки парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. Это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям. Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, запланированные к 75-летию великой Победы", - сказал российский лидер в ходе заседания Совбеза РФ.

Читайте такжеКернес предложил отпраздновать День победы с фотографиями на балконеПо словам Путина, праздник состоится, но позже, когда Россия "заставит отступить угрозу, с которой столкнулась сейчас".

"В нынешнем 2020 году, тем более что весь год объявлен в России годом памяти и славы", - добавил президент.

Президент России заверил соотечественников, что парад Победы и шествие Бессмертный полк непременно будут проведены.

Как ранее сообщали иностранные СМИ, Министерство обороны РФ настаивает на проведении парада Победы, несмотря на прогрессирующую в стране эпидемию коронавируса и стремительное увеличение количества заразившихся россиян.

Напомним, депутаты Госдумы РФ приняли законопроект, в котором обозначена новая памятная дата – 3 сентября 1945 года, как день окончания Второй мировой войны.