В России намерены отказаться от проведения парада Победы 9 мая - СМИ

У Путина решили отказаться от парада на 9 мая / Reuters

В Кремле приняли решение отказаться от торжественного проведения парада Победы 9 мая из-за пандемии коронавируса и перенести празднование на более поздние даты.

Как сообщает РБК с ссылкой на собственные источники, объявить о решении намерены в течение недели.

Уточняется, что о переносе праздника сообщит президент России Владимир Путин в официальном обращении. Инициативу проявили три организации, объединяющие ветеранов войны, их представители обратились к главе государства.

Читайте такжеКернес предложил отпраздновать День победы с фотографиями на балконе"Дата проведения мероприятия будет зависеть в первую очередь от эпидемиологической обстановки. В качестве вариантов можно рассматривать 24 июня — в этот день в 1945 году прошел парад Победы на Красной площади — либо 3 сентября, день окончания Второй мировой войны", — пояснили источники.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин обязательно рассмотрит предложение.

В Минобороны РФ подчеркнули, что с датой пока не определились, она будет зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса.

"Пока все тихо надеются, что парад удастся провести в июне", — добавляет источник.

Как ранее сообщали иностранные СМИ, Министерство обороны РФ настаивает на проведении парада Победы, несмотря на прогрессирующую в стране эпидемию коронавируса и стремительное увеличение количества заразившихся россиян.

Напомним, депутаты Госдумы РФ приняли законопроект, в котором обозначена новая памятная дата – 3 сентября 1945 года, как день окончания Второй мировой войны.