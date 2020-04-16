Строительство Северного потока-2: в Германии поперли буром на США

Северный поток-2 / Reuters

В немецком парламенте, Бундестаге, раскритиковали на американский газ из-за его качества и в очередной раз поддержали газпромовский проект - строительство газопровода Северный поток-2.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство ТАСС со ссылкой на руководителя парламентского комитета по вопросам экономики и энергетики Клауса Эрнста.

По словам парламентария, Северный поток-2 из России в ФРГ позволит европейским странам получать как можно больше природного российского газа. Американское же "голубое топливо", которое добывается исключительно методом гидроразрыва пласта ( то есть фрекингом) и продвигается США в регионе, не может быть альтернативой российскому газу из-за высокой цены и невысокой экологичности.

Эрнст также рьяно осудил действия властей США, которые ввели санкции в отношении газопровода Северный поток-2, назвав их неприемлемыми.

Напомним, ранее недавно сенатор от Республиканской партии Тед Круз предложил ввести новые санкции против Северного потока-2. В этот раз потому, что прокладка труб в акватории Балтийского моря с помощью анкерной технологии наносит серьезный ущерб экологии. И именно поэтому должна быть прекращена.