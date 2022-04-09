"3 миллиона – это за ранение": родные оккупантов считают, сколько им заплатят за смерть еще живых военных

Цинизму россиян нет границ.
Родственники российских оккупантов уже начали считать, сколько денег получат за смерть своих живых военных.
Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые появились в распоряжении СБУ.
На опубликованном аудио, жена говорит своему мужу, который сейчас на войне в Украине, что российские СМИ уверяют, будто у них все отлично, а Путин всем обещает ветеранку и выплаты за каждый боевой день.
"Три миллиона и похороны оплатишь. Деньги дают хотя бы", – говорит наивный захватчик.
Читайте такжеПленный горе-оккупант по прозвищу Чмоня стал звездой TikTokА его жена хоть и говорит, что они ей не нужны, однако уже узнала: "3 миллиона – это за ранение, а за смерть – 5 или 7".
Сам оккупант подтверждает, что оснований для выплат есть немало:
"Всю роту рас*ярили нашу… Х*й знает, чего мы здесь делаем… Нас ху*чат, как котят".
Отметим, что не все родные оккупантов хотят получить компенсацию за их смерть.
Ранее сообщалось, что матери российских оккупантов хотят во что бы то ни стало забрать своих сыновей с войны в Украине.
Для этого они не жалеют денег, сообщила СБУ, опубликовав перехваченный разговор солдата 36-й отдельной мотострелковой бригады РФ с матерью.
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