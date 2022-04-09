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"3 миллиона – это за ранение": родные оккупантов считают, сколько им заплатят за смерть еще живых военных

9 апреля 2022, 17:37

Цинизму россиян нет границ.

Родные оккупантов уже считают, сколько им заплатят за смерть еще живых военных/ УНИАН, Pixabay

Родственники российских оккупантов уже начали считать, сколько денег получат за смерть своих живых военных.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые появились в распоряжении СБУ.

На опубликованном аудио, жена говорит своему мужу, который сейчас на войне в Украине, что российские СМИ уверяют, будто у них все отлично, а Путин всем обещает ветеранку и выплаты за каждый боевой день.

"Три миллиона и похороны оплатишь. Деньги дают хотя бы", – говорит наивный захватчик.

Читайте такжеПленный горе-оккупант по прозвищу Чмоня стал звездой TikTokА его жена хоть и говорит, что они ей не нужны, однако уже узнала: "3 миллиона – это за ранение, а за смерть – 5 или 7".

Сам оккупант подтверждает, что оснований для выплат есть немало:

"Всю роту рас*ярили нашу… Х*й знает, чего мы здесь делаем… Нас ху*чат, как котят".

Отметим, что не все родные оккупантов хотят получить компенсацию за их смерть.

Ранее сообщалось, что матери российских оккупантов хотят во что бы то ни стало забрать своих сыновей с войны в Украине.

Для этого они не жалеют денег, сообщила СБУ, опубликовав перехваченный разговор солдата 36-й отдельной мотострелковой бригады РФ с матерью.

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