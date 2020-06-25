"Стоят кукловоды": Лукашенко обвинил РФ во вмешательстве в дела Беларуси

Лукашенко обвинил РФ во вмешательстве в дела Беларуси / УНИАН

Белорусский президент Александр Лукашенко убежден, что во внутренние дела Беларуси, и, в честности, в предвыборную гонку, активно вмешиваются извне российские силы

Об этом сообщает портал БЕЛТА со ссылкой на заявление президента.

Лукашенко рассказал, что сейчас в интернете активно распространяются "жуткие фейки", с помощью которых хотят дискредитировать белорусскую власть.

"Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 млн долларов США. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо ‒ кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет", ‒ заявил он.

Читайте также"Вернуть Беларусь под плетку и одеть в лапти": Лукашенко предупредил белорусов об опасностиЛукашенко обратил внимание, что население Беларуси, которые в массе своей не разбираются в банковских тонкостях, верят информации о деньгах его сына. Кроме того, он заявил, что намерен обсудить этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным ‒ по поводу того, что за политическими оппонентами Лукашенко стоят кукловоды.

"Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее парада на Красной площади по случаю 75-летия Победы Лукашенко демонстративно отошел от Владимира Путина. Белорусский лидер предпочел стоять рядом с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.