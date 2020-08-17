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Лукашенко может стать неприкосновенным: оппозиция Беларуси предложила политику сделку

17 августа 2020, 15:58

Лукашенко пока не обещал мирной передачи власти.

Лукашенко
На данный момент Лукашенко и оппозиция Беларуси переговоры не проводят - Цепкало / Reuters

Объявленному ЦИК президентом Беларуси Александру Лукашенко, а также его семье, могут быть предоставлены гарантии неприкосновенности в том случае, если он добровольно передаст рычаги управления государством белорусской оппозиции.

Об этом заявил уехавших из Беларуси по причине опасения репрессий оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

По его словам, оппозиция готова обсудить возможность предоставления Лукашенко и его семье гарантий неприкосновенности в том случае, если президент добровольно откажется от власти и передаст бразды правления страной.

"Оппозиция готова начать диалог с Лукашенко и готова рассмотреть вариант с неприкосновенностью его и членов его семьи в случае мирной и добровольной передачи власти", - отмечается в сообщении.Читайте такжеУничтожение независимости Беларуси: в Литве предупредили о военном вторжении России

Позже он добавил, что пока идут разговоры лишь о возможном начале процесса диалога, а сам политик не давал никаких обещаний.

Как подчеркнул Цепкало, заявление Лукашенко о возможности проведения перевыборов только в случае его смерти указывают на тот факт, что президент "подписал себе приговор".

Напомним, Лукашенко выразил готовность покинуть пост президента Беларуси спустя определенное время и назвал условие своего возможного ухода.

новости Беларуси выборы президента Беларуси Александр Лукашенко Валерий Цепкало
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