Популярная французская газета опубликовала карту с российским Крымом / УНИАН

Авторитетное французское издание Le Monde опубликовала новую карту распространения пандемии китайского коронавируса Covid-19 в мире. Однако на ней аннексированный россиянами полуостров Крым был обозначен как часть России.

Более того, карту, по всей видимости, специально сделали интерактивной. В случае, если пользователь наводил курсор на РФ, то аннексированный Крым обозначался как часть ее территории.

Однако, судя по всему, после поднявшегося общественного резонанса и ряда публикаций в СМИ, ситуацию исправили. На данный момент полуостров Крым на карте распространения коронавируса на сайте Le Monde отображается уже как часть Украины.

Напомним, ранее известный российский телеведущий и блогер Леонид Парфенов угодил в конфузную ситуацию. На своем YouTube-канале он выпустил видео, которое посвящено важнейшим событиям в новейшей истории. На карте, которой иллюстрировались события 2006 года и украинско-российские газовые войны, Украина была изображена без Крыма, но вместо этого к ней присоединили Молдову. Позднее, после скандала в комментариях, в описании ролика появилось извинение за "технические ошибки в инфографике".