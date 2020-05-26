Популярная французская газета опубликовала карту с российским Крымом

Известное и авторитетное французское периодическое издание угодило в конфузную ситуацию с российским Крымом.
Авторитетное французское издание Le Monde опубликовала новую карту распространения пандемии китайского коронавируса Covid-19 в мире. Однако на ней аннексированный россиянами полуостров Крым был обозначен как часть России.
Более того, карту, по всей видимости, специально сделали интерактивной. В случае, если пользователь наводил курсор на РФ, то аннексированный Крым обозначался как часть ее территории.
Однако, судя по всему, после поднявшегося общественного резонанса и ряда публикаций в СМИ, ситуацию исправили. На данный момент полуостров Крым на карте распространения коронавируса на сайте Le Monde отображается уже как часть Украины.
Напомним, ранее известный российский телеведущий и блогер Леонид Парфенов угодил в конфузную ситуацию. На своем YouTube-канале он выпустил видео, которое посвящено важнейшим событиям в новейшей истории. На карте, которой иллюстрировались события 2006 года и украинско-российские газовые войны, Украина была изображена без Крыма, но вместо этого к ней присоединили Молдову. Позднее, после скандала в комментариях, в описании ролика появилось извинение за "технические ошибки в инфографике".