Антивакцинатор, который тяжело перенес "ковид" и потерял из-за него жену, призвал мир прививаться

Американские супруги, которые были ярыми противниками вакцинации против коронавируса, внезапно заразились "ковидом" и попали в больницу.

В результате, инфекция унесла жизнь 40-летней женщины, а сиротами остались четверо детей.

После этой трагедии, муж покойной переоценил ситуацию и начал призывать мир получить прививку, пишет Health.

Несмотря на то, что американец уже дома, он все еще на кислороде.

"Мы знаем друг друга с 15 лет. Мы вместе 25 лет. Мы женаты 20 лет..." - отметил муж покойной.

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При этом, дочь супругов - медик. Она призывала родителей вакцинироваться, но все просьбы были напрасными.

"Но из-за того, что невежественные дураки решили распространять ложную информацию, мои родители не поверили мне", - написала она в Facebook.

Отец услышал дочь, но, к сожалению, было уже очень поздно.

"Если у вас нет прививки, просто сделайте ее. Едва могу встать с больничной койки и постоянно нахожусь на кислородной трубке... Так что, пожалуйста, просто пойдите и сделайте это для себя и своих детей, чтобы быть в безопасности", - написал он.

Также мужчина написал еще один щемящий пост о своем отношении к прививкам.

"Да, я был против прививок. Да, у меня на странице есть антиваксы. Будьте взрослыми, не будьте дураками, и поймите теперь, как я пытаюсь использовать свою возможность, чтобы связаться с кем-то и добиться реальных результатов!" - призывал Джереми.

Напомним, ранее во Львове умерла многодетная мать, которая была ярой противницей вакцинации от ковида. Он же ее и забрал.

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