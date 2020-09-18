Арест Колесниковой: суд в Беларуси принял жесткое решение

Мария Колесникова / Reuters

В Беларуси суд принял решение по делу задержанной Марии Колесниковой, которая является членом Координационного совета.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Людмилу Казак, суд продлил арест Колесниковой.

Она останется под стражей до 8 ноября, подчеркивается в сообщении.

Отметим, что суд по рассмотрению жалобы защиты на ее арест еще не назначен.

"Нам обвинение предъявили пару дней назад, позавчера. Соответственно, со стражей ничего не изменится, пока не будет рассмотрена жалоба в суде", - добавила Казак.

Ранее Колесникова рассказала о том, как силовики пытались выдворить ее в Украину.

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Колесникова рассказала, что силовики угрожали ей убийством. По ее словам, ей надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу, где с применением силы, пытались выдворить из РБ.