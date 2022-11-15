Армия Украины умеет сражаться зимой, пауза на фронте под вопросом – посол Британии

Силы обороны Украины достигли серьезного продвижения на фронте, а за 8 лет войны они научились сражаться и зимой, сказала посол Британии Мелинда Симмонс.
Зимой борьба на фронтах войны России против Украины может усложниться. Однако нельзя точно сказать, что в зимний период времени будет пауза на поле боя. Украинская армия серьезно продвинулась, а за 8 лет боевых действия научилась воевать даже в таких условиях. Об этом заявила посол Великобритании Мелинда Симмонс.
В своем Twitter-аккаунте она сказала о том, что зимой воевать будет сложнее. Однако нельзя уверенно утверждать об оперативной паузе на войне в зимний период.
ВСУ за годы войны с Россией научились воевать в том числе и в подобных условиях.
"Зима может усложнить борьбу, но я не уверена, что это будет означать паузу. Посмотрим, но Украина сильно продвинулась, успешно, и они знают, как бороться зимой, если нужно. Есть 8 лет опыта", - подчеркнула Мелинда Симмонс.
Война России против Украины
Президент Владимир Зеленский 14 ноября во время визита в освобожденный Херсон заявил, что Украина не верит заявлениям России о якобы "переговорах" и будет продолжать освобождать территории, которые захватили российские оккупанты.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также сказал, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться и зимой.
По его словам, если наступление Украины замедлится, Запад может устать от войны, чем воспользуется агрессор Россия и будет продвигать свои "переговоры". Украинское государство настроено наступать.
В Министерстве обороны США отметили, что освобождение Херсона – большое достижение Украины.
Однако, судя по всему, российские оккупанты не собираются уходить с других украинских территорий. Ожидаются тяжелые бои.
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