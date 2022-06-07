Армия Украины за месяц освоит дальнобойные РСЗО HIMARS с дальностью пуска на 80 км – Пентагон

Войска, которые будут обслуживать HIMARS, получат дополнительные две недели на подготовку - Минобороны США / Википедия

Вооруженным силам Украины хватит месяца, чтобы освоить современные реактивные системы залпового огня HIMARS, которые уже переданы Киеву и будут поступать в дальнейшем в рамках военной помощи. Украинские войска ожидает интенсивная трехнедельная подготовка в рамках специальной миссии. Сокращение графика обучение не повлияет на способность использовать такие РСЗО.

Как сообщает The Wall Street Journal, в Министерстве обороны США считают, что РСЗО HIMARS, оснащенные ракетами с дальностью пуска до 80 километров, украинские военные смогут освоить в течение месяца.

Читайте такжеЗапад передает Украине HIMARS: на что положила глаз РоссияПо словам замминистра обороны по политическим вопросам Колина Каля, в американской армии военные месяцами учатся, чтобы использовать такие ракетные системы, однако украинские войска ждет интенсивная трехмесячная подготовка, которую обеспечит специальная миссия.

Также указывается, что войска, которые обслуживают системы, получат еще 2 недели на подготовку.

Колин Каль подчеркнул, что в США не видят проблемы в сокращенном графике подготовки. Более краткий график обучения не должен повлиять на способность ВСУ использовать HIMARS.

Поставки HIMARS в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киеву нужны реактивные системы залпового огня типа MLRS для освобождения своих территорий.

"У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам по поставкам MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", - говорил гарант.

Главнокомандующий армией Валерий Залужный в ходе разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли отмечал, что для борьбы с войсками РФ нужны РСЗО M142 HIMARS и М270 MLRS.

1 июня в Белом доме заявили, что США передадут Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. Системы вошли в новый пакет военной помощи. В Вашингтоне утверждают, что украинские военные не должны использовать такое оружие для ударов по российской территории.

Главред рекомендует: