Армянская телеведущая разрыдалась, читая новости про войну в Карабахе

Война Армения-Азербайджан - ведущая разрыдалась из-за жертв в Карабахе / Reuters

Война в Нагорном Карабахе принесла новые жертвы. Зачитывая данные о потерях в прямом эфире, армянская телеведущая не сдержала слез.

По последним данным, за два дня боев армянская сторона потеряла 84 военных (убиты в том числе и 48 солдат Армии обороны), сообщает Новости-Армения. Еще около 100-120 человек ранены.

При этом Армения и Азербайджан по-разному сообщают о потерях во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Читайте такжеНезависимость Нагорного Карабаха: в Армении назвали главное условиеТак, Армения утверждает, что Азербайджан потерял более 700 бойцов, из техники: 1 самолет и 4 вертолета, 49 БПЛА, 82 автомобиля и 80 единиц бронетехники.

Сам Азербайджан дает абсолютно иные цифры, а данные армянской стороны называет безосновательными, пишет AZE.az со ссылкой на азербайджанский Минобороны.

При этом, по данным разведки Азербайджана, армия Армении потеряла более 550 бойцов, 24 танка и прочей техники, 18 единиц БПЛА, 15 единиц ОСА, 8 артиллерийских установок.

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