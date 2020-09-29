Армянская телеведущая разрыдалась, читая новости про войну в Карабахе

Армения и Азербайджан по-разному сообщают о потерях во время конфликта в Нагорном Карабахе.
Война в Нагорном Карабахе принесла новые жертвы. Зачитывая данные о потерях в прямом эфире, армянская телеведущая не сдержала слез.
По последним данным, за два дня боев армянская сторона потеряла 84 военных (убиты в том числе и 48 солдат Армии обороны), сообщает Новости-Армения. Еще около 100-120 человек ранены.
При этом Армения и Азербайджан по-разному сообщают о потерях во время конфликта в Нагорном Карабахе.
Читайте такжеНезависимость Нагорного Карабаха: в Армении назвали главное условиеТак, Армения утверждает, что Азербайджан потерял более 700 бойцов, из техники: 1 самолет и 4 вертолета, 49 БПЛА, 82 автомобиля и 80 единиц бронетехники.
Сам Азербайджан дает абсолютно иные цифры, а данные армянской стороны называет безосновательными, пишет AZE.az со ссылкой на азербайджанский Минобороны.
При этом, по данным разведки Азербайджана, армия Армении потеряла более 550 бойцов, 24 танка и прочей техники, 18 единиц БПЛА, 15 единиц ОСА, 8 артиллерийских установок.
Конфликт в Нагорном Карабахе: последние новости
- Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.
- В НАТО призвали стороны договориться мирным путем. Также США обратились к Баку и Еревану. Вашингтон призвал стороны вернуться к переговорам в рамках группы ОБСЕ.
- Россия провела переговоры с армянской стороной и призвала Баку и Ереван урегулировать конфликтную ситуацию.
- Эксперт объяснила, как действовать Украине по конфликту в Нагорном Карабахе. Призывы сторон к переговорам вряд ли изменят позицию Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.
- В Армении допустили помощь России в войне с Азербайджаном. В Ереване назвали Турцию третьей стороной конфликта.