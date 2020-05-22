Озвучено число погибших в авиакатастрофе в Пакистане

Авиакатастрофа в Пакистане унесла жизни 90 человек / Фото: Reuters

В Пакистане представители власти назвали число погибших при крушении пассажирского самолета Airbus A320 Пакистанских авиалиний под Карачи.

Как информирует телеканал Bol news, известно по меньшей мере о 90 погибших.

Министр авиации Пакистана Гулама Сарвар Хана заявил, что на данный момент не установлена судьба восьмерых человек.

Также сообщается, что самолет упал на жилые дома, вследствие этого пять строений разрушено и разбито несколько автомобилей жильцов. В домах люди получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Отмечается, что следственная группа обнаружила "черный ящик" в районе возле аэропорта Джинна. Бортовой самописец поможет выяснить точную причину катастрофы.

Как ранее сообщалось, обнародовано видео спасения одного из пассажиров самолета Airbus A320 Пакистанских международных авиалиний, упавшего 22 мая на жилой квартал в Карачи.

Напомним, лайнер Airbus A320 выполнял внутренний рейс PK 8303 из Лахора в Карачи и упал неподалеку от международного аэропорта Джинна во время захода на посадку. Перед крушением пилот сообщил о проблеме с двигателем, поскольку с первого раза не смог посадить самолет. Самолет упал на жилые дома. Информацию подтвердил представитель авиакомпании Абдула Хафиз.