Азербайджан наносит удар по Франции из-за Карабаха: в Баку сделали заявление

Парламент Азербайджана призывает исключить Францию из состава Минской группы ОБСЕ по Карабаху / armenpress.am

Милли Меджлис (азербайджанский парламент) просит правительство Азербайджана обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе с просьбой об исключении Франции их числа государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В парламенте выступают с инициативой пересмотра отношений с Францией из-за резолюции французского сената по Нагорному Карабаху.

Соответствующее заявление принято азербайджским парламентом в четверг, 26 ноября, в ответ на резолюцию сената Франции, в которой французские законодатели призвали признать независимый статус Нагорного Карабаха, сообщает РИА Новости.

"Милли меджлис призывает правительство Азербайджана обратиться к руководству ОБСЕ для отзыва Франции, которая своей позицией и заявлениями в последние дни поставила под сомнение собственную нейтральность, из сопредседателей Минской группы", - отмечается в документе.

Также в тексте заявления парламент предлагает правительству пересмотреть политические и экономические отношения двух государств с последущим принятием соответствующих мер.

Некоторые депутаты предлагают отозвать посла Азербайджана в Париже и приостановить сотрудничество с верхней палатой французского парламента.

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