Азербайджан наносит удар по Франции из-за Карабаха: в Баку сделали заявление

Парламент Азербайджана призвал к пересмотру политических отношений с Францией из-за ситуации с Нагорным Карабахом.
Милли Меджлис (азербайджанский парламент) просит правительство Азербайджана обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе с просьбой об исключении Франции их числа государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В парламенте выступают с инициативой пересмотра отношений с Францией из-за резолюции французского сената по Нагорному Карабаху.
Соответствующее заявление принято азербайджским парламентом в четверг, 26 ноября, в ответ на резолюцию сената Франции, в которой французские законодатели призвали признать независимый статус Нагорного Карабаха, сообщает РИА Новости.
"Милли меджлис призывает правительство Азербайджана обратиться к руководству ОБСЕ для отзыва Франции, которая своей позицией и заявлениями в последние дни поставила под сомнение собственную нейтральность, из сопредседателей Минской группы", - отмечается в документе.
Также в тексте заявления парламент предлагает правительству пересмотреть политические и экономические отношения двух государств с последущим принятием соответствующих мер.
Некоторые депутаты предлагают отозвать посла Азербайджана в Париже и приостановить сотрудничество с верхней палатой французского парламента.
Новость дополняется