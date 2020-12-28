Азербайджан назвал количество жертв в Нагорном Карабахе ​

Азербайджан потерял в конфликте в Нагорном Карабахе 2823 человека.
В Азербайджане раскрыли новые подробности о потерях в Нагорном Карабахе.
Так, в министерстве обороны Азербайджана опубликовали обновленный список военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, в нем имена 2823 военных, пишет azerbaycan24.
Ранее ведомство сообщало о 2802 погибших в ходе боевых действий.
"В настоящее время ведутся работы по поиску свыше 30 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 50 лиц, личности которых не установлены", - подчеркивается в сообщении министерства обороны Азербайджана.
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Война в Нагорном Карабахе - о чем ранее сообщал Главред:
- Крупнейшая за последние годы вспышка военного противостояния Армении и Азербайджана в Карабахе произошла 27 сентября и завершилась 9 ноября подписанием Ереваном, Баку и Москвой заявления о прекращении огня.
- Азербайджан одержал победу в конфликте. Согласно договоренностям, армянская сторона передала азербайджанскому государству контроль над Агдамским, Кельбаджарским и Лачинским районами. На новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы.
- Ситуация в регионе вновь обострилась 11 декабря. Силы анклава НКР обвинили азербайджанских военных в нападении на их блокпост. Перестрелка могла произойти из-за проблем разграничения границ – в Баку считают, что села Хцаберд и Ин Тахер в Гадрутском районе принадлежат Азербайджану согласно договоренностям от 9 ноября.
- 12 декабря силы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики заявили о наступлении азербайджанской армии в направлении этих сел в Гадрутском районе.
- 13 декабря Азербайджан заявил о контртеррористической операции в Гадрутском районе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что во время новых боевых действий армянская сторона потеряла еще несколько территорий.
Автор: Мария Тупик