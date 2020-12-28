Азербайджан назвал количество жертв в Нагорном Карабахе ​

Потери Азербайджана в Карабахе / Reuters

В Азербайджане раскрыли новые подробности о потерях в Нагорном Карабахе.

Так, в министерстве обороны Азербайджана опубликовали обновленный список военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, в нем имена 2823 военных, пишет azerbaycan24​.

Ранее ведомство сообщало о 2802 погибших в ходе боевых действий.

"В настоящее время ведутся работы по поиску свыше 30 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 50 лиц, личности которых не установлены", - подчеркивается в сообщении министерства обороны Азербайджана.

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