Азербайджан закрывает границу с Россией

Азербайджан закроет границу с Россией до весны / president.az

Азербайджан заявил о закрытии государственной границы с Россией до 1 марта 2021 года в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные посольства республики в Москве, эпидемиологическая ситуация вынудила Баку пойти на жесткие меры.

"В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер, сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года", – отметили представители дипмиссии.

Дипломаты республики отметили, что транспортное сообщение между двумя странами продолжается "в полном объеме и в обычном режиме". Там уточнили, что из-за сложившейся эпидемиологической ситуации до весны закрыт лишь переход для пешеходов.

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