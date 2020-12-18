Азербайджан закрывает границу с Россией

Причиной послужило увеличение количества заболеваний коронавирусом.
Азербайджан заявил о закрытии государственной границы с Россией до 1 марта 2021 года в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные посольства республики в Москве, эпидемиологическая ситуация вынудила Баку пойти на жесткие меры.
"В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер, сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года", – отметили представители дипмиссии.
Дипломаты республики отметили, что транспортное сообщение между двумя странами продолжается "в полном объеме и в обычном режиме". Там уточнили, что из-за сложившейся эпидемиологической ситуации до весны закрыт лишь переход для пешеходов.
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Война в Нагорном Карабахе
Наиболее масштабное за последние годы обострение многолетнего армяно-азербайджанского вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 октября и продлилось до 9 ноября, когда Ереван, Баку и Москва подписали заявление о прекращении огня.
Согласно договоренностям, миротворческий военный контингент России размещен на новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не могла оказать военную помощь Армении по Карабаху в рамках ОДКБ, и подчеркивал принадлежность региона Азербайджану.