Баку заявил о взятии новых территорий в Карабахе: в Ереване ответили

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли еще 40 военнослужащих Армении.
Азербайджанская армия взяла под контроль Худаферинский мост, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Об этом азербайджанский лидер рассказал в своем аккаунте в Twitter.
"Вооруженные силы Азербайджана подняли азербайджанский флаг над древним мостом Худаферин. Да здравствует азербайджанский народ! Карабах - это Азербайджан!", - написал Алиев.
В Министерстве обороны Азербайджана сообщили о захвате подразделениями азербайджанской армии воинской части ВС Армении в ходе боев на Физулинском направлении.
"В ходе успешных боевых операций Азербайджанской Армии на Физулинском направлении воинская часть ВС Армении была захвачена нашими подразделениями", - отмечает оборонное ведомство.
По данным Минобороны, противник, оставив боевую технику, боеприпасы и другие военные средства, был вынужден бежать.
"Подразделения Азербайджанской Армии сохраняют преимущество на всех направлениях фронта", - отмечает оборонное ведомство.
В свою очередь в Армении заявили, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли еще 40 военнослужащих Армении. Списки погибших опубликовал Единый информационный центр при армянском правительстве.
Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила о том, что утром 18 октября Азербайджан начал наступление в южной части Нагорного Карабаха недалеко от границы с Ираном.
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"Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили соглашение", — написала Степанян.
По ее словам, 18 октября около 7:20 по местному времени (6:20 мск) азербайджанская армия при поддержке артиллерии начала наступление в районе Худаферинского водохранилища, чтобы занять выгодные позиции. Представитель министерства отметила, что обе стороны несут потери.
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- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.