Баку заявил о взятии новых территорий в Карабахе: в Ереване ответили

Война за Нагорный Карабах / Скриншот

Азербайджанская армия взяла под контроль Худаферинский мост, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом азербайджанский лидер рассказал в своем аккаунте в Twitter.

"Вооруженные силы Азербайджана подняли азербайджанский флаг над древним мостом Худаферин. Да здравствует азербайджанский народ! Карабах - это Азербайджан!", - написал Алиев.

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили о захвате подразделениями азербайджанской армии воинской части ВС Армении в ходе боев на Физулинском направлении.

"В ходе успешных боевых операций Азербайджанской Армии на Физулинском направлении воинская часть ВС Армении была захвачена нашими подразделениями", - отмечает оборонное ведомство.

По данным Минобороны, противник, оставив боевую технику, боеприпасы и другие военные средства, был вынужден бежать.

"Подразделения Азербайджанской Армии сохраняют преимущество на всех направлениях фронта", - отмечает оборонное ведомство.

В свою очередь в Армении заявили, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли еще 40 военнослужащих Армении. Списки погибших опубликовал Единый информационный центр при армянском правительстве.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила о том, что утром 18 октября Азербайджан начал наступление в южной части Нагорного Карабаха недалеко от границы с Ираном.

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"Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили соглашение", — написала Степанян.

По ее словам, 18 октября около 7:20 по местному времени (6:20 мск) азербайджанская армия при поддержке артиллерии начала наступление в районе Худаферинского водохранилища, чтобы занять выгодные позиции. Представитель министерства отметила, что обе стороны несут потери.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах