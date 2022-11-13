'Башка отлетит': в РФ мобилизованные избивают офицеров

Разборки военных РФ / Скриншот

Мобилизованные на войну в Украину из войсковой части 95370 РФ коллективно отчитали вышестоящего офицера из-за плохой подготовки к отправке на фронт.

Об этом сообщает "Верстка", которой один из военнослужащих передал видеозапись, на которой мобилизованный отчитывает, офицера.

Разборки российских военных произошли в парке "Патриот" (Московская область, в районе полигона Алабино).

Военных не устраивало, что учения проходят не так, как должны: стрелять мобилизованных учат на танковом полигоне и по воображаемым целям, реальных мишеней им не дали.

Кроме того, мобилизованные возмутились пренебрежительным отношением офицеров к ним. При этом они вели себя оскорбительно по отношению к командирам и применили против них физическую силу.

/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области РФ неизвестный открыл стрельбу на территории одной из воинских частей.

Бойня произошла в Валуйском районе.

Предварительно, 22 человека убито и 16 ранено. Двое из трёх стрелков убиты ответным огнём, один сбежал.

Не исключено, что огонь на поражение открыл кто-то из мобилизованных, пострадавших от издевательств со стороны других военных.

Читайте еще: