Байден и Трамп обратились к своим сторонникам

Дональд Трамп и Джозеф Байден / Reuters

Джо Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии выступил перед сторонниками с обращением.

"Мы на пути к победе, но еще надо подождать", — цитирует его телеканал CNN. По словам Байдена, о победе предстоит объявлять вовсе не ему и не его сопернику, действующему президенту Дональду Трампу.

Кроме того, Байден анонсировал долгий подсчет голосов на нынешних выборах ‒ поскольку солидная часть американцев голосовала по почте (по причине пандемии COVID-19).

Дональд Трамп, в свою очередь, написал на своей странице в Twitter о том, что уже одержал победу на выборах, но представители Демократической партии попытаются украсть его победу. Кроме того, он тоже анонсировал выступление перед сторонниками.

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