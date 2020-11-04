Байден и Трамп обратились к своим сторонникам

Кандидат-"демократ" выступил вживую, а действующий президент обратился к сторонникам посредством Twitter.
Джо Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии выступил перед сторонниками с обращением.
"Мы на пути к победе, но еще надо подождать", — цитирует его телеканал CNN. По словам Байдена, о победе предстоит объявлять вовсе не ему и не его сопернику, действующему президенту Дональду Трампу.
Кроме того, Байден анонсировал долгий подсчет голосов на нынешних выборах ‒ поскольку солидная часть американцев голосовала по почте (по причине пандемии COVID-19).
Дональд Трамп, в свою очередь, написал на своей странице в Twitter о том, что уже одержал победу на выборах, но представители Демократической партии попытаются украсть его победу. Кроме того, он тоже анонсировал выступление перед сторонниками.
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Выборы в США - что было ранее:
- За пост президента сражаются действующий руководитель государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.
- Согласно данным опроса телеканала NBC и газеты The Wall Street от 1 ноября, Байдена готовы поддержать 52% избирателей, тогда как Трампа – 42% от всех, кто определился со своим выбором.
- Однако 3 ноября стало известно, что в ключевых штатах – где развернется основная борьба кандидатов – Трамп, по результатам опроса, с небольшим отрывом опережает Байдена.