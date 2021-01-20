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Байден назначил в свою администрацию трансгендера по имени Рейчел

20 января 2021, 12:54
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Она станет первым в истории федеральным чиновником-трансгендером.

Рейчел Левин
Рейчел Левин / Buildbackbetter

Новый президент США намерен пригласить в свою администрацию Рейчел Левин, американского педиатра, занимающего пост руководителя департамента здравоохранения Пенсильвании.

В случае перехода в федеральные органы власти она станет курировать ключевые подразделения и программы минздрава, говорится на сайте нового президента США Buildbackbetter.

"Доктор Рейчел Левин обеспечит устойчивое лидерство и необходимый опыт, в которых мы нуждаемся, чтобы люди пережили эту пандемию", – прокомментировал Байден свою инициативу.

Левин - одна из немногих государственных чиновников Соединенных Штатов, которые являются открытыми трансгендерами.

В случае, если Сенат утвердит ее кандидатуру, она станет первым трансгендером в американской администрации и также первым в истории федеральным чиновником-трансгендером.

Левин окончила Гарвард в 2011 году, после чего сменила пол. Левин была членом правления Equality Pennsylvania , организации по защите прав ЛГБТ.

Напомним, сегодня, 20 января, избранный президент Джо Байден официально вступает в должность. Вице-президентом США впервые станет женщина, первая темнокожая и первая дочь иммигрантов на этой должности Камала Харрис.

Другие члены его команды в настоящий момент проходят утверждение в Сенате. Это:

  • госсекретарь Энтони Блинкен.
  • замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд.
  • директор ЦРУ Уильям Бёрнс.
  • министр обороны Ллойд Остин.
  • советник по нацбезопасности Джейк Салливан.
  • постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Ранее Блинкен и Остин подтвердили намерения администрации Байдена обеспечить предоставление летального оружия Украине и совершить еще несколько шагов, направленных на сдерживание России в Европе, а также выдвинули несколько смелых идей о том, какой политика США должна быть при новом президенте.

Напомним, главный претендент на пост главы американского Минфина Джанет Йеллен в ходе слушаний в финансовом комитете сената США сообщила, что в случае её избрания санкционная политика Белого дома в отношении России будет пересмотрена.

новости США Джо Байден Рейчел Левин
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