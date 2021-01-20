Байден назначил в свою администрацию трансгендера по имени Рейчел

Рейчел Левин / Buildbackbetter

Новый президент США намерен пригласить в свою администрацию Рейчел Левин, американского педиатра, занимающего пост руководителя департамента здравоохранения Пенсильвании.

В случае перехода в федеральные органы власти она станет курировать ключевые подразделения и программы минздрава, говорится на сайте нового президента США Buildbackbetter.

"Доктор Рейчел Левин обеспечит устойчивое лидерство и необходимый опыт, в которых мы нуждаемся, чтобы люди пережили эту пандемию", – прокомментировал Байден свою инициативу.

Левин - одна из немногих государственных чиновников Соединенных Штатов, которые являются открытыми трансгендерами.

В случае, если Сенат утвердит ее кандидатуру, она станет первым трансгендером в американской администрации и также первым в истории федеральным чиновником-трансгендером.

Левин окончила Гарвард в 2011 году, после чего сменила пол. Левин была членом правления Equality Pennsylvania , организации по защите прав ЛГБТ.

Напомним, сегодня, 20 января, избранный президент Джо Байден официально вступает в должность. Вице-президентом США впервые станет женщина, первая темнокожая и первая дочь иммигрантов на этой должности Камала Харрис.

Другие члены его команды в настоящий момент проходят утверждение в Сенате. Это:

госсекретарь Энтони Блинкен .

. замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд .

. директор ЦРУ Уильям Бёрнс .

. министр обороны Ллойд Остин .

. советник по нацбезопасности Джейк Салливан .

. постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд .

Ранее Блинкен и Остин подтвердили намерения администрации Байдена обеспечить предоставление летального оружия Украине и совершить еще несколько шагов, направленных на сдерживание России в Европе, а также выдвинули несколько смелых идей о том, какой политика США должна быть при новом президенте.

Напомним, главный претендент на пост главы американского Минфина Джанет Йеллен в ходе слушаний в финансовом комитете сената США сообщила, что в случае её избрания санкционная политика Белого дома в отношении России будет пересмотрена.