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Байден не будет направлять войска в Украину даже в случае вторжения РФ - Associated Press

20 января 2022, 10:44

Президент США "мог бы использовать ряд менее драматичных, но все же рискованных военных вариантов, включая поддержку украинского сопротивления после вторжения".

американские военные
У США нет никаких договорных обязательств перед Украиной / Фото Reuters

Президент США Джо Байден не планирует отвечать на возможное дальнейшее вторжение России в Украину отправкой в страну американских военных.

Причина отказа от непосредственного участия в российско-украинской войне проста, пишет Associated Press.

"У Соединенных Штатов нет никаких договорных обязательств перед Украиной, и война с Россией была бы огромной авантюрой, учитывая ее потенциал расширения в Европе, дестабилизации региона и эскалации до пугающей точки риска обмена ядерными ударами", - говорится в статье.

При этом Associated Press отмечает, что если делать слишком мало, то тоже есть риски.

"Это может свидетельствовать о молчаливом согласии с будущими действиями России против других стран Восточной Европы, таких как балтийские государства. При этом Эстония, Латвия и Литва, как члены НАТО, имеют гарантии безопасности от Соединенных Штатов и остальной части Альянса", - пишет автор.

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Как отмечает издание, Байден "мог бы использовать ряд менее драматичных, но все же рискованных военных вариантов, включая поддержку украинского сопротивления после вторжения".

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Как конкретно США могут помочь Украине после вторжения, неясно. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на прошлой неделе, что США "резко увеличат" поддержку "территориальной целостности и суверенитета" Украины. Но он не уточнил, как это можно сделать.

Администрация заявляет, что она также открыта для отправки военного подкрепления союзникам по НАТО на восточном фронте.

Политолог Сет Джонс и бывший офицер ЦРУ Филип Василевски говорят, что в дополнение к жестким санкциям против России в случае вторжения Соединенные Штаты должны бесплатно предоставить Украине широкий спектр военной помощи, которая будет включать противовоздушную оборону, противотанковые и противокорабельные системы; системы радиоэлектронной борьбы и киберзащиты; боеприпасы для стрелкового оружия и артиллерии и другие предметы.

Читайте такжеСША дополнительно выделят Украине 300 млн долларов"Соединенные Штаты и НАТО должны быть готовы предложить долгосрочную поддержку сопротивлению Украины, независимо от того, какую форму оно в конечном итоге примет", — написали эксперты.

Джонс и Василевски добавили, что эта помощь может быть доставлена открыто с помощью американских войск, включая силы специальных операций, или это может быть тайная операция под руководством ЦРУ, санкционированная президентом Байденом.

"Это может привести к тому, что американский персонал окажется на линии огня, и Соединенные Штаты втянутся в тот самый бой, которого они намерены избегать", - говорится в статье.

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Как сообщал Главред, 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен находился с официальным визитом в Киеве. Он заявил, что Россия может начать новую атаку на Украину в "очень короткие сроки". При этом Блинкен надеется, что РФ сможет придерживаться мирного пути разрешения ситуации.

Также Блинкен на брифинге в Киеве заявил, что Соединенные Штаты предложили России два пути для урегулирования ситуации вокруг Украины. В частности, дипломатию или конфликт, который будет иметь последствия.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что пригрозил главе России Владимиру Путину невиданными санкциями в случае ее полномасштабного вторжения в Украину. По словам Байдена, Россию "отрежут" от доллара.

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