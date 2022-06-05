Байден поцапался с Маском: язвительно "послал" того на Луну

Байден съязвил Илону Маску / Фото: wikimedia, usembassy.gov. Коллаж: Главред

Президент США Джо Байден язвительно пожелал генеральному директору Tesla Илону Маску "большой удачи" в его "поездке на Луну" после того, как миллиардер выразил сомнения по поводу перспектив американской экономики.

Накануне Маск написал в электронном письме руководителям своей компании, что у него "очень плохое предчувствие" по поводу экономики США, и что необходимо сократить около 10% рабочих мест в его компании по производству электромобилей.

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На вопрос Reuters о комментариях Маска Байден предположил, что, возможно, проблема связана с Tesla.

"Пока Илон Маск говорит об этом, Ford значительно увеличивает свои инвестиции", - сказал Байден. "Ford увеличивает инвестиции и производит новые электромобили. Шесть тысяч новых сотрудников, я мог бы добавить профсоюзных работников, на Среднем Западе", - заявил он.

"Знаете, удачи ему в полете на Луну", - язвительно добавил Байден.

Отметим, это не первый резкий обмен мнениями между президентом США Джо Байденом и самым богатым человеком в мире Илоном Маском. Маск часто отправлял резкие твиты в адрес президента, жалуясь на отсутствие признания, и критиковал подход Байдена к построению рынка электромобилей, ориентированный прежде всего на профсоюзы и субсидии. Байден же активно поддерживает производителей электромобилей в США, но к предприятиям Tesla относится прохладно.

Ракета SpaceX скоро полетит на Луну

В апреле 2021 года американский изобретатель и миллиардер Илон Маск выиграл контракт на создание космического корабля для доставки астронавтов на Луну.

В американском космическом ведомстве тогда заявили, что полет может состояться уже в 2024 году. НАСА заплатит Маску 3 млрд долларов за подготовку ракеты к возвращению американцев на Луну, впервые с 1972 года.

Маск обошел на финальном этапе конкурса Джеффа Безоса с его компанией Blue Origin и компанию Dynetics.