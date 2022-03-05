Илон Маск отказался блокировать российские новости в Starlink: "Разве что под дулом пистолета"

Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в Starlink по просьбе некоторых стран / Reuters

Бизнесмен и миллиардер, основатель компаний SpaceX, PayPal, Tesla, разработчик спутникового интернета Starlink Илон Маск решительно отказался блокировать российские новостные ресурсы.

К нему стали поступать запросы на блокировку российских СМИ от некоторых стран.

Однако Маск заявил, что является абсолютистом во всем, что касается свободы слова, и не будет осуществлять подобные запросы. Разве что под дулом пистолета.

Об этом Илон Маск написал на своей странице в Twitter.

"Правительства некоторых стран (но не Украины) приказали Starlink заблокировать российские источники новостей. Мы этого не будем делать, разве что под прицелом. Извините, но я являюсь абсолютистом свободы слова", - заявил бизнесмен.

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Илон Маск отказался блокировать российские новости в Starlink / twitter.com/elonmusk

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил на запрос министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и подключил Украину к Starlink.

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