Илон Маск отказался блокировать российские новости в Starlink: "Разве что под дулом пистолета"

Бизнесмен подчеркнул, что это идет вразрез с его принципами.
Бизнесмен и миллиардер, основатель компаний SpaceX, PayPal, Tesla, разработчик спутникового интернета Starlink Илон Маск решительно отказался блокировать российские новостные ресурсы.
К нему стали поступать запросы на блокировку российских СМИ от некоторых стран.
Однако Маск заявил, что является абсолютистом во всем, что касается свободы слова, и не будет осуществлять подобные запросы. Разве что под дулом пистолета.
Об этом Илон Маск написал на своей странице в Twitter.
"Правительства некоторых стран (но не Украины) приказали Starlink заблокировать российские источники новостей. Мы этого не будем делать, разве что под прицелом. Извините, но я являюсь абсолютистом свободы слова", - заявил бизнесмен.
Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил на запрос министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и подключил Украину к Starlink.
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