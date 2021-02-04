Байден пообещал заставить Россию за все заплатить

Байден напомнил о кибератаках и вмешательстве России в американские выборы.
Президент США Джо Байден во время выступлении в Белом доме заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России и США будут заставлять платить Россию за ее действия.
По словам Байдена, свою позицию он высказал в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
"Я четко объяснил Владимиру Путину, совсем в другой манере, чем мой предшественник, что закончились дни, когда США уступали перед лицом агрессивных действий РФ, кибератаками, вмешательством в американские выборы. Мы не будем колебаться, чтобы повысить цену, которую РФ должна заплатить за эти действия", - сказал Байден.
Также Байден прокомментировал ситуацию с арестом Навального. Американский лидер отметил, что ситуация с Навальным "вызывает серьезное беспокойство".
"Я призываю немедленно и без предварительных условий освободить Навального", — сказал Байден во время выступления Госдепартамента.
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Санкции против России - о чем ранее сообщал Главред:
- 26 января, состоялись первые телефонные переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, лидеры двух государств обсудили возможность продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на 5 лет.
- В Сенат США планируют подать новый законопроект о санкциях против России из-за обвинительного приговора относительно оппозиционера Алексея Навального.
- Как рассказала Джейн Псаки, в ходе телефонного разговора Байдена и Путина президент США выразил свою обеспокоенность арестом Алексея Навального и применением силы правоохранителями в отношении протестующих.