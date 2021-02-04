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Байден пообещал заставить Россию за все заплатить

4 февраля 2021, 22:30

Байден напомнил о кибератаках и вмешательстве России в американские выборы.

Байден жестко высказался в адрес России / Reuters

Президент США Джо Байден во время выступлении в Белом доме заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России и США будут заставлять платить Россию за ее действия.

По словам Байдена, свою позицию он высказал в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

"Я четко объяснил Владимиру Путину, совсем в другой манере, чем мой предшественник, что закончились дни, когда США уступали перед лицом агрессивных действий РФ, кибератаками, вмешательством в американские выборы. Мы не будем колебаться, чтобы повысить цену, которую РФ должна заплатить за эти действия", - сказал Байден.

Также Байден прокомментировал ситуацию с арестом Навального. Американский лидер отметил, что ситуация с Навальным "вызывает серьезное беспокойство".

"Я призываю немедленно и без предварительных условий освободить Навального", — сказал Байден во время выступления Госдепартамента.

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