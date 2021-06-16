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Байден признался, почему настаивал на личной встрече с Путиным

16 июня 2021, 22:59
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По его словам, в первую очередь личная встреча с Путиным была нужна, чтобы определить области практической работы.

Путин,Байден
Байден пояснил, почему хотел личной встречи с Путиным

Лидер США Джо Байден поведал о том, почему хотел лично встретиться со своим коллегой Владимиром Путиным - он считает, некоторые темы нельзя обговорить по телефону.

"Было важно встретиться (с Путиным - ред.) лично, чтобы не было ошибок или искажений того, что я хотел сообщить. Я сделал то, для чего пришел", - сказал Байден в ходе пресс-конференции по итогам саммита США РФ на высшем уровне в Женеве.

По его словам, в первую очередь личная встреча с Путиным была нужна, чтобы определить области практической работы, где США и Россия могли бы проделать для продвижения общих интересов и на благо всего мира.

"Сообщить напрямую, напрямую, что США отреагируют на действия, которые наносят ущерб жизненно важным интересам Соединенных Штатов или союзников", - добавил он.

Байден также подчеркнул, что личная встреча была нужна для четкого изложения приоритетов и ценностей США.

"Чтобы он услышал это прямо от меня", - уточнил американский президент.

Ранее Главред писал о том, что саммит США и России, в рамках которого прошла встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина, состоялся в среду, 16 июня, в Женеве.

Американский глава государства Джо Байден во время телефонного разговора заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что на встрече в Женеве он объявит Путину о поддержке территориальной целостности и суверенитета украинского государства.

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