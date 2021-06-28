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Байден против членства Украины в НАТО – эксперт

28 июня 2021, 18:08
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Президент США не хочет, чтобы Украина получила План действий по членству в НАТО, сказал Илларионов.

Илларионов утверждает, что Байден не хочет, чтобы Украина стала членом НАТО
Джо Байден против того, чтобы Украина стала членом Альянса, утверждает эксперт / Reuters

Сейчас главным противником того, чтобы Украина стала членом военно-политического блока НАТО (Североатлантический Альянс), является Администрация президента США Джо Байдена и лично американский лидер.

Глава Штатов насчет Украины теперь советуется с российским коллегой Владимиром Путиным – ключевым противником евроатлантической интеграции украинского государства, рассказал экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов на чате в Главреде.

"...в администрации (Байдена – Ред.) есть целый ряд людей, которые являются настоящими союзниками Украины, которые выступают в поддержку ее евроатлантической интеграции, в том числе и за предоставление ПДЧ (План действий по членству в Альянсе – Ред.) Украине. Но лично Байден выступает против...", – заявил собеседник.

По его словам, благодаря Байдену лидер РФ получил слово в принятии важных решений.

"...На женевском саммите Байден повторил за Путиным формулировку по Украине, что требуют выполнения ею Минских соглашений (насчет Донбасса – Ред.)... Байден полностью поддержал Путина в деле строительства Северного потока-2... получается, что главный противник евроатлантической интеграции Украины, а именно Путин, благодаря Байдена получил слово в принятии этих решений...", – полагает эксперт.

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Украинская сторона хочет получить ПДЧ. Российские власти выступают категорически против того, чтобы украинское государство стало членом Альянса.

Справка. Встреча Джо Байдена и Владимира Путина прошла 16 июня в швейцарском городе Женева на вилле Ла-Гранж. Байден и Путин впервые встретились в качестве президентов. Саммит инициировал лидер США.

Владимир Путин Джо Байден Андрей Илларионов
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