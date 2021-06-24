Андрей Илларионов: Главный инициатор и мотиватор вступления Украины в НАТО – это Владимир Путин

Андрей Илларионов / УНІАН

На сайте Главред состоялся чат с экономистом, старшим научным сотрудником Центра политики безопасности в Вашингтоне, президентом Института экономического анализа Андреем Илларионовым. Общаясь с читателями, он рассказал, каким образом встреча с Байденом "развязала руки" Путину, почему теперь российский лидер сможет позволить себе быть более агрессивным и циничным, в том числе и в отношении украинского государства, кто на сегодняшний день является главным противником нашей страны в НАТО, в чьих руках находятся ключи от мира на востоке Украины, как и когда Крым и Донбасс вернутся под юрисдикцию Украины, а также насколько монолитно на данный момент путинское государство.

Представляем стенограмму чата с Андреем Илларионовым.

Тревор: Андрей Николаевич, что, на ваш взгляд, изменится во взаимоотношениях России и США после встречи Путина и Байдена?

Андрей Илларионов: Путин станет более агрессивным, будет обращать меньше внимания на потенциальное сопротивление со стороны Соединенных Штатов Америки и окажется еще более циничным. Он общался непосредственно с нынешним президентом США и понял пределы его возможностей – физических, психологических и когнитивных. Теперь руки Путина развязаны в еще большей степени, чем раньше. Это несопоставимо с тем, как было при предыдущем президенте США Трампе, который для Путина так и остался непредсказуемым в своем поведении.

Lurdes: Как отразится на дальнейшем поведении Путина наметившееся потепление в американо-российских отношениях? Путин же разглядел "зарницы доверия", значит, потепление есть…

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Андрей Илларионов: Это потепление, дающее ему бо́льшую свободу рук. У Путина нет никаких теплых чувств ни к американцам, ни к нынешней американской администрации, ни к нынешнему американскому президенту. Путин видит одно: нынешняя администрация США и, прежде всего, сам президент Байден гораздо более слабы, чем предыдущие, а, соответственно, Путин может больше выжимать из них и добиваться большего и в отношении Украины, и в отношении России, и в отношении других стран и проблем.

Не кто-нибудь, а именно Байден пригласил Путина на эту встречу. Именно Байден организовал беспрецедентную рекламу Путину в течение двух месяцев. Именно Байден подчеркивал, насколько он хочет встретиться с российским президентом, насколько он ждет этой встречи, а также насколько он надеется добиться чего-то в ходе этой встречи. На самой встрече Байден передал Путину список из 16-ти сфер критической американской инфраструктуры с просьбой, чтобы именно эти сферы не подверглись кибератакам.

Этого достаточно для понимания того, каковы отношения между этими двумя людьми. Это не "теплые отношения". Это отношения просителя и дающего милостыню тому, кто просил о ней.

Конечно, Байдена будут пытаться сдерживать различные американские институты. Но США – это президентская республика. Приказ вооруженным силам в США отдает президент. А это ключевой фактор для Путина при планировании его действий.

Timka: Как вы полагаете, была ли Байденом достигнута договоренность с Путиным о том, чтобы РФ и США сообща противостояли Китаю? Каково вообще ваше видение того, как будут развиваться события в треугольнике США-Россия-Китай?

Андрей Илларионов: Нет, такая договоренность достигнута не была. Предполагалось, что одной из важнейших целей, которую Байден может преследовать во время встречи с Путиным, будет проведение разведки на уровне личного контакта, чтобы понять, можно ли в принципе с Путиным затрагивать тему Китая, и можно ли надеяться на то, что Путин способен каким-то образом дистанцироваться от Китая, чтобы впоследствии если не перейти на сторону США в этом треугольнике, то хотя бы увеличить дистанцию между Россией и Китаем или занять более нейтральную позицию.

Читайте такжеПлохой знак: чего ждать Украине от стратегического диалога США и РФОднако, судя по всему, эта тема на встрече не затрагивалась. За два дня до саммита в интервью NBC Путин предусмотрительно заявил, что у США не получится вбить клин между Россией и Китаем, что отношения Москвы и Пекина являются отношениями стратегического партнерства, а потому любые попытки каким-то образом испортить отношения между Россией и Поднебесной провалятся. И, похоже, ознакомившись с этим интервью, Байден решил пока не затрагивать этот вопрос.

Simon: Как вы оцениваете итоги встречи Байдена и Путина для Украины? Как расценивать их заявления о Минских договоренностях? Не значат ли они, что теперь Вашингтон, как и Москва, будет настаивать на выполнении Украиной "Минска" в его нынешнем виде?

Андрей Илларионов: Вы правильно уловили главный итог женевского саммита для Украины. Он негативен для Украины, поскольку риски для нее существенно возросли. Ведь к противнику Украины, который семь лет требует от Киева выполнения вредных и опасных Минских соглашений, добавилась еще одна мощная страна, которая, пользуясь статусом союзника, будет давить на украинское государство. Опасаюсь, что новая ситуация может быть использована Путиным для нового витка "гибридной войны" и не только.

Андрей Илларионов / УНІАН

Георгий Валерьевич: Поясните, почему вы настолько критично настроены по отношению к Байдену? Порой складывается впечатление, что, комментируя его действия или решения, вы даже не пытаетесь быть объективны. Чем вам так несимпатичен нынешний президент США?

Андрей Илларионов: Вообще-то я еще не начинал критиковать Байдена по-настоящему. Когда это произойдет, вы точно заметите. Пока я комментирую разрушительную деятельность Байдена лишь во внешнеполитической сфере, почти исключительно по отношению к Украине и России. То есть в той сфере, в которой Байден, пользуясь словами Владимира Зеленского, "подносит снаряды" Путину в войне против Украины. Естественно, к подносчику снарядов в войне против Украины невозможно относиться с симпатией. Байден оказывает беспрецедентную помощь Путину, разгромившему политическую оппозицию и гражданское движение. Как можно относиться позитивно к тому, кто так помогает Путину уничтожать ростки свободной России?

Пока я еще почти не говорю о том, что Байден делает внутри США. Если приступить к анализу этой сферы его деятельности, тогда вы поймете, что все то, что вы слышали и читали до этого, – это детский сад по сравнению с предстоящими обсуждениями.

Главред:На предыдущем чате в Главреде, который состоялся летом 2020 года, вы говорили, что в преддверии выборов между Трампом и Байденом "в США вопрос стоял не столько в политическом, сколько в цивилизационном выборе", и это будет "победа или поражение в войне против западной цивилизации", то есть, по сути, что проигрыш Трампа на выборах в США будет означать конец западной цивилизации. То, что вы наблюдаете сейчас – при Байдене, соответствует этому вашему прогнозу?

Андрей Илларионов: Да, все так и происходит. Это, конечно, не одноактное решение, как, например, ночь с 25-го на 26 октября 1917 года, когда большевистская Красная гвардия взяла Зимний дворец. Это процесс. США – это большая страна со сложной политической и правовой системой, с развитым и неоднородным обществом. Уничтожение США трудно осуществить за один день и за одну ночь – это процесс. Отмашку видимой части этого процесса дала Нэнси Пелози 4 февраля прошлого года. Сейчас многие люди пытаются найти корни этого процесса: что делал для уничтожения США Обама, что было сделано по разрушению американского образования, что было сделано по уничтожению американской идеологии. Но то была подготовка. Сейчас идет сам процесс уничтожения. Это делает Байден.

Читайте такжеПочему США никогда не сдадут Украину РоссииЗа последние пять месяцев он внес крупнейший вклад в уничтожение американской цивилизации, американских ценностей, американского общества, американских институтов. Этот процесс сейчас идет очень активно под руководством его администрации.

Судьба распорядилась так, что вначале мне довелось наблюдать, как происходило уничтожение полусвободной политической системы в России, когда это делали Ельцин и Путин. Теперь у меня есть возможность добавить к этому знанию еще и наблюдение за тем, как сейчас происходит уничтожение свободного общества в США.

Сергей: Насколько, по Вашему мнению, велики шансы на возвращение Трампа в большую политику?

Андрей Илларионов: Такие шансы, кажется, сохраняются. Но не могу оценить их вероятность. То, что сейчас происходит в Штатах, беспрецедентно. Налицо не только стремление и желание, но и конкретные шаги Демократической партии США, направленные на установление своего монопольного господства навсегда, а также изменить политические институты таким образом, чтобы не позволить не только Трампу, но и любому республиканскому кандидату когда-либо быть избранным на пост президента США.

Игорь, Днепр: Ваш прогноз, когда и при каких условиях Украину возьмут в НАТО? Какие страны и почему больше всего противятся этому?

Андрей Илларионов: Сейчас главный противник членства Украины в НАТО – это администрация Байдена и лично Байден. Хотя в администрации есть целый ряд людей, являющихся настоящими союзниками Украины, выступающими в поддержку ее евроатлантической интеграции, в том числе и за предоставление ПДЧ Украине. Но лично Байден выступает против.

Как мы видели, Байден в отношении Украины теперь советуется с Путиным. На женевском саммите Байден повторил за Путиным формулировки в отношении Украины, требующие выполнения ею Минских соглашений. Также Байден полностью поддержал Путина в деле строительства Северного потока-2 и т.д. Получается, что главный противник евроатлантической интеграции Украины, а именно Путин благодаря Байдену получил слово в принятии этих решений.

Fargo: В России все грозят Украине пальцем, называя ее стремление в НАТО "красной линией". А имеют ли право? Ведь если бы Путин не аннексировал Крым и не затеял войну на Донбассе, рвение Украины найти защиту под крылом НАТО было бы куда меньше, как и число сторонников вступления в Альянс среди украинцев.

Андрей Илларионов: Нет, не имеют права. Причем безотносительно к тому, что сделала Россия. Даже если Кремль не аннексировал бы Крым и не вел бы войну на Донбассе, у него нет никакого права определять выбор украинского народа.

О том, что именно действия Путина ускорили все эти процессы, говорят результаты социологических опросов: до 2014 года уровень поддержки идеи вступления Украины в НАТО был ниже, чем после 2014 года. Причем каждое обострение на фронте и на линии соприкосновения приводит к дополнительным скачкам поддержки. Поэтому главный инициатор и энергичный мотиватор вступления Украины в НАТО – это Владимир Путин.

Андрей Илларионов / УНІАН

Getty: Скажите, какую роль, на ваш взгляд, США отводят Украине, в частности, в противостоянии России? Есть ли у украинского государства еще возможность высказывать свое мнение, пожелания, жить своим умом, или оно уже в том положении, когда обречено плясать под дудку Вашингтона?

Андрей Илларионов: США в нулевой степени используют Украину в противостоянии с Россией. Этого в логике руководства Штатов просто нет. В американской администрации есть люди, поддерживающие Украину, но делают они это не для того, чтобы противостоять России, а для того, чтобы агрессор не захватил больше украинских территорий, не вмешивался во внутренние дела Украины, а также как можно скорее освободил оккупированные территории. Но это отнюдь не попытка использовать Украину против РФ.

Однако есть другая история. Действительно существует опасность того, что украинские власти могут пойти по пути предыдущего украинского президента, оказавшегося весьма гибким, уступавшим в своих действиях давлению со стороны администрации Обамы. Мы знаем, что тогда Байден, например, шантажируя Петра Порошенко непредоставлением 1 млрд долларов кредитных гарантий, требовал увольнения генерального прокурора Шокина. Дело не в том, что Шокин является ангелом или дьяволом, и не в том, должен ли был именно он находиться на этой должности или нет. Дело в том, что кадровые решения в Украине должны приниматься украинцами: президентом, Верховной Радой, политическими партиями и другими украинскими институтами. Это дело исключительно Украины. При всем уважении к союзникам, какими бы важными и значимыми они ни были, это не их дело. Давление извне имело место быть. Это были американцы, причем именно представители Демпартии и демократической администрации. Именно так вели себя представители администрации Обамы, включая вице-президента Байдена. Таким же образом Байден пытается вести себя и сейчас, уже на посту президента США. К слову, история с реакцией на изменения в руководстве Нафтогаза – это еще один пример продолжения той же самой традиции вульгарного шантажа Украины со стороны Демпартии.

Как кажется, нынешнее руководство Украины и нынешний президент Владимир Зеленский пока не очень поддаются этому давлению. По крайней мере, в такой же степени, как это делал его предшественник.

Читайте такжеПоследний шанс для хулигана: Байден дал Путину испытательный срокKsana: В июле должна состояться встреча Байдена с Зеленским. Чего, по-вашему, от нее ждать? Зеленского Байден поставит перед фактом того, о чем он договорился с Путиным, и заставит беспрекословно выполнять?

Андрей Илларионов: Очевидно, Байден попытается это сделать. Однако относительно возможного шантажа Зеленский, кажется, выглядит более крепким орешком, чем Порошенко. Это заметно даже по тому, что Зеленский делал в последние несколько недель – отклоняясь от традиционных дипломатических методов, он дал несколько жестких интервью зарубежным средствам массовой информации, например, немецкому Frankfurter Allgemeine Zeitung и американскому Axios, а также общее интервью трем западным компаниям – France Press, Reuters, AP. По последним действиям украинского руководства видно, что оно действует более энергично, самостоятельно и инициативно.

Поэтому надеюсь, что Зеленский не пойдет на то, чтобы уступить диктату со стороны Байдена. Надеюсь, что он будет сопротивляться и найдет способы обеспечить защиту украинских интересов. В какой степени это ему удастся, сейчас сказать сложно. То, что это будет очень непростая встреча для Зеленского, несомненно.

Economist: В Верховной Раде заявили, что Украина намерена отказаться от кредитов МВФ. Украинские экономисты высказывают по этому поводу прямо противоположные оценки: одни утверждают, что без МВФ нам тут же придется объявить дефолт, другие – что постоянное пребывание на "игле" кредитов Фонда только вредит украинской экономике и не дает ей развиваться. Вы, как экономист и как человек, который видит ситуацию со стороны, непредвзято, скажите, ждет ли Украину катастрофа без денег МВФ, или это сотрудничество приведет ее к процветанию?

Андрей Илларионов: И одно, и другое мнение не являются взаимоисключающими – они друг друга дополняют. Если Украина продолжит свою нынешнюю бюджетную политику, то без кредитов МВФ выжить будет невозможно, их нужно будет регулярно получать. При этом никогда не появится возможность полностью выплатить долги. В этом случае рано или поздно наступит дефолт, и в Украине будет очень серьезный кризис – и бюджетный, и экономический, и валютный.

Однако есть альтернатива – заняться радикальным сокращением бюджетных расходов и проводить экономические реформы, которые приведут к ликвидации бюджетного дефицита, существенному сокращению государственных расходов в Украине и появлению бюджетного профицита. После чего, убедившись, что эта ситуация стала устойчивой и долговременной, можно будет отказаться от кредитов МВФ. Тогда можно будет постепенно выплатить тот долг, который уже накоплен. Тогда Украина сможет перейти на долгосрочный устойчивый экономический рост без кредитов МВФ. Такой вариант развития ситуации был бы для Украины наилучшим.

Sidor: Поделитесь вашим мнением: заинтересован ли Запад, в частности, США, в завершении войны в Украине? Может ли быть так, что на данном этапе Штаты и Россия сойдутся на том, что выгоднее заморозить конфликт в его нынешнем виде?

Андрей Илларионов: В нынешней ситуации заморозка конфликта на Донбассе является, вероятно, наилучшим вариантом. Она предполагает прекращение обстрелов на линии соприкосновения и прекращение гибели люди. Если даже невозможно добиться большего, то даже это не так уж плохо.

Что же касается возвращения оккупированных территорий, то при нынешнем руководителе России это невозможно. Рано или поздно в РФ изменится власть. Может быть, не первый преемник Путина, но какой-то другой окажется таким, для которого оккупация чужой территории, принадлежащей близкому государству-соседу, будет совершенно неприемлемой. Тогда новое руководство России сделает все возможное, чтобы вывести свои войска с оккупированных территорий и вернуть их Украине.

Это не случится сегодня или завтра, но рано или поздно это произойдет. Стратегически цель заключается в том, чтобы минимизировать человеческие потери и вернуть территории. Именно такая долгосрочная стратегия выглядит наиболее разумной.

Олег: Где, в чьих руках сегодня находится ключ от мира на Донбассе?

Андрей Илларионов: В руках обеих сторон, но в разной степени. В бо́льшей степени – в Кремле, так как инициатор этой войны находится именно там. Но второй ключ от мира находится в Киеве. Важно то, насколько Киев готов к сопротивлению и защите украинских территорий. Если Киев готов сопротивляться, то это существенный элемент в обеспечении мира, потому что готовность к сопротивлению сдерживает агрессора от новых атак. Поэтому роль самой Украины, украинских властей и всего украинского общества нельзя недооценивать.

Андрей Илларионов / УНІАН

Нора: Как вы оцениваете перспективы Крымской платформы? Способна ли она помочь вернуть Крым?

Андрей Илларионов: Пока не очень понимаю, что она будет собой представлять. Понятно, что это будет собрание уважаемых людей, может быть, даже руководителей некоторых зарубежных государств. Но, кроме того, что это будет какая-то конференция, встреча, пока не понимаю, что может быть еще.

Само по себе выведение в международную общественную дискуссию вопроса об оккупации Крыма – это абсолютно необходимый шаг в правильном направлении. Но сам по себе он к освобождению Крыма, конечно, не приведет. Однако он создает важные публичные условия для того, чтобы рано или поздно это произошло.

Главред: Есть ли смысл в Крымской платформе, если в ней не участвует и никак не представлена Россия?

Андрей Илларионов: Конечно, смысл есть. Позиция Кремля по данному вопросу известна. Она заключается в том, что вопроса Крыма не существует, что якобы "крымчане сделали свой выбор" и т.д. Мы это слышали не раз. При нынешнем руководстве России эта ситуация не изменится. Но когда в России будет другое руководство, которое признает верховенство международных договоренностей, международно признанных границ, Хельсинского акта, Устава ООН, двусторонних российско-украинских договоров, то оно примет решение об эвакуации своих вооруженных сил со всех оккупированных территорий – из Крыма и Донбасса.

Крым-Украина: Существует ли на сегодняшний день способ вернуть Крым под юрисдикцию Украины, или украинцам нужно смириться с этой утратой?

Андрей Илларионов: Сегодня Крым вернуть невозможно, но и смиряться с этим не стоит. Нужно понимать, что сроки решения такого рода вопросов могут быть небыстрыми. Оккупированные Эльзас и Лотарингия были возвращены Франции через 48 лет после их аннексии.

Читайте такжеВстреча Байдена и Путина: почему отношения США и России не удалось перезагрузитьВасиль, Херсон: Когда уже российская экономика скажет "стоп" Путину и не позволит ему осуществлять различные военные авантюры по всему миру?

Андрей Илларионов: Никогда. В этой дискуссии у российской экономики нет права слова.

Coin: Разговоры об отключении России от SWIFT – это ерунда или реальная перспектива? И что такого должен вычудить путинский режим, чтобы Запад на это решился?

Андрей Илларионов: Это фантазии нескольких людей, какие испытывают теплые чувства к Украине, но не понимают реалий современного мира. Это благие пожелания, лишенные каких-либо оснований.

Omega: Почему США дали заднюю в вопросе Северного потока-2? За что такой подарок Путину?

Андрей Илларионов: Это личный выбор Байдена, который, в отличие от своего предшественника, президента Трампа, остановившего строительство этого газопровода на год, очень хочет подружиться с Путиным.

Главред: Для чего это Байдену, чем объяснить его стремление, как вы говорите, понравиться Путину?

Андрей Илларионов: Это личный выбор Байдена. В Москве Байден хорошо известен со времени его поездки в СССР в 1979 году. Он очень хотел понравиться коммунистическим вождям. По результатам его поездки международный отдел ЦК КПСС составил записку, в которой отмечалось, что главной чертой сенатора Байдена является склонность к показухе. Циничные аппаратчики из ЦК КПСС увидели суть Байдена точнее, чем американских избиратели, шесть раз голосовавшие за него на выборах в сенат, на пост вице-президента и президента.

За пять десятилетий его политической деятельности главная характеристика Байдена – любовь к показухе – осталась неизменной. Ему важно пытаться производить впечатление – на избирателей, Конгресс, СМИ. Сейчас он пытался понравиться Путину.

Андрей Илларионов / УНИАН

Сергей: Не так давно Украина выиграла у Газпрома в Стокгольме. Среди прочего было отвергнуто требование взыскать деньги, не выплаченные по пункту контракта "бери или плати". Сейчас Украина желает в случае прекращения транзита газа взыскивать с Газпрома неустойку по формуле "качай или плати". Почему в одном случае формула вредна и неправильна, а в другом справедлива и подлежит выполнению?

Андрей Илларионов: Для Украины сейчас важно другое. После завершения строительства первой нитки Северного потока-2, а также ожидающегося вскоре завершения строительства второй нитки трубопровода, после ожидающейся сертификации обеих ниток и начала работы СП-2 возникает реальная перспектива прекращения прокачки газа через украинскую ГТС. Следовательно, кроме той битвы, какую украинские дипломаты ведут по поводу взыскания разнообразных неустоек и компенсаций с Газпрома, важнейшая задача для украинских властей и всего общества – понять, что эта ситуация вскоре станет постоянной, и, следовательно, надо ориентироваться на то, что транзита газа вскоре не будет, не будет также и поступлений в бюджет от транзита газа. Соответственно, нужно исходить из того, что в ближайшей перспективе доходы государственного бюджета Украины снизятся примерно на 3 миллиарда долларов ежегодно. Это означает, что государственные расходы Украины придется дополнительно урезать еще, как минимум, на 3 миллиарда долларов.

Terri: Что изменит для России новая стратегия взаимоотношений Евросоюза с РФ, которая основывается на трех принципах – отталкивании, сдерживании и взаимодействии?

Андрей Илларионов: С данной концепцией не знаком. Но уже сами перечисленные три принципа по отношению к одному и тому же объекту позволяют предположить, каким может быть их совместный результат. В нашем фольклоре есть басня про лебедя, рака и щуку, и, похоже, авторы этой стратегии ориентировались именно на такой вариант движения воза, по отношению к которому применялись усилия в трех разных направлениях.

Днепрянин: Почему Россию так взбесил законопроект Зеленского о "коренных народах Украины", в перечне которых не оказалось россиян? К чему эта истерика? В Госдуме вообще понимают разницу между коренными народами и этническими меньшинствами?

Андрей Илларионов: Не следует воспринимать действия Путина и его подчиненных как основанные на объективном подходе. Цель Путина заключалась в демонстрации Байдену того, что поддерживать Украину нельзя. Потому что в Украине действуют "жидобандеровцы" и "нацисты", поэтому ее нельзя принимать в члены в НАТО, нельзя направлять ей оружие. Это всего лишь инструмент циничной путинской дипломатии.

Rudy: Госдума РФ запретила публично отрицать решающую роль советского народа в борьбе над нацизмом, а также отождествлять действия руководства СССР с действиями нацистской Германии. Зачем, для чего это России? Будет ли вообще возможна при таких условия историческая дискуссия, или историю в России будут писать политики в угоду правящему режиму?

Андрей Илларионов: Предела безумию нет. На территории Российской Федерации сколько-нибудь серьезный исторический разговор на тему Второй мировой войны теперь становится невозможным. Поэтому серьезный исторический анализ на русском языке эмигрирует за пределы России на территорию других государств, в том числе и в Украину. По соображениям безопасности его участников. Впрочем, понятно, что такие решения все равно не могут остановить ни научный процесс, ни попытки переосмысления нажитого исторического опыта.

Остап: Насколько монолитно российское государство сегодня? Могут ли какие-то события, потрясения заставить Россию трещать по швам?

Андрей Илларионов: Сейчас это довольно прочная конструкция. Но абсолютно неизменных конструкций в природе человеческой истории не бывает. Все самые мощные империи рано или поздно развалились, ни одна не дожила до сегодняшнего дня. Вот и нынешнее путинское государство – не вечно. Но еще некоторое время оно может просуществовать. Но эта структура – не вечная.

Gatto: Считаете ли вы удачным эксперимент украинского народа, рискнувшего избрать на пост президента человека извне политики? Возможен ли, в принципе, такой вариант в России?

Андрей Илларионов: Когда Россия станет свободной страной – конечно, да.

Оценивать украинский "эксперимент" должны сами украинцы. Судя по социологическим опросам, мнения разделились: есть люди, поддерживающие Зеленского и считающие правильными его действия, но есть и недовольные, высказывающие свою критику и свои возражения. Это нормальное положение дел в свободном обществе.

По некоторым направлениям были попытки принятия ошибочных решений, в некоторых – были сделаны правильные шаги.

Андрей Илларионов / УНИАН

Главред: Что вы считаете "ошибочными решениями" Зеленского?

Андрей Илларионов: Например, попытки реализовать "формулу Штайнмайера", попытки создания совместного органа с "ЛНР" и "ДНР", попытки договориться. По-прежнему непонятно, почему провалилась операция с задержанием "вагнеровцев".

Главред: Для баланса назовите пару шагов Зеленского, которые вы считаете правильными?

Андрей Илларионов: В последние несколько недель Зеленский совершил несколько важных шагов, о которых мы уже говорили. В частности, в отношении западных союзников, когда Зеленский обратился к Меркель и Байдену, а также к немецкой, американской, французской и британской общественности с изложением своей позиции. Как видим, эта его публичная интервенция принесла результаты. Байден, ранее отказывавшийся разговаривать с Зеленским, в итоге позвонил ему. Байден пригласил Зеленского с визитом в Вашингтон, значит, у них состоятся более развернутые переговоры, когда у Зеленского будет возможность более полно и детально изложить свою точку зрения.

По результатам прошедшего разговора Байден вернул 150 миллионов долларов, которые до того он срезал из военной помощи Украине. Так что есть и материальный результат.

Благодаря этому Зеленский также возобновил в мире дискуссию по вопросу о приглашении Украины в члены НАТО и в качестве промежуточного шага – о предоставлении Украине ПДЧ.

В общем довольно внушительный список результатов этого этапа активизации украинской дипломатии под руководством президента.

Для Владимира Зеленского стало ясно, что он является главным лицом, ответственным за безопасность страны, причем единственным стратегическим способом обеспечить эту безопасность является евроатлантическая интеграция. Осознав это, он начал действовать. Причем его действия стали приносить весомые результаты. Достижения Зеленского следует признать.

Читайте такжеУкраина стала главной преградой на пути нового "железного занавеса"Леонид Яценко: Не является ли война и стремление Московии поглотить Украину следствием того что после 1991 г. все основы государственности так называемой "россии" (истоки русского языка, русской духовности, русского мира, русской истории, религии и т.д., вплоть до собственного названия) находятся за ее пределами в Украине?

Андрей Илларионов: Это не совсем так. Хотя, объективно говоря, мы понимаем, что самые изначальные истоки того, что потом стало и называется Россией, находятся, конечно же, в Киеве, в Киевской Руси. От этого никуда не деться.

По этому поводу нет оснований ни для особой гордости, ни для комплексов. Наоборот.

И истоки русской культуры, и истоки украинской культуры действительно находятся на берегах Днепра. В этом нет ничего страшного.

Например, на территории бывшей Австразии – современных Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, северо-восточной Франции и северо-западной Германии – находятся истоки пяти культур – бельгийской, голландской, люксембургской, французской, германской. Пятнадцать столетий назад там жили рипурианские франки, в процессе своего развития давшие рождение пяти разным нациям, нескольким языкам. Никто по этому поводу среди современников не испытывает комплексов. И индивидуально, и совместно они отдают дань памяти общим предкам – прежде всего, Карлу Мартеллу и Шарлеманю.

Киевская Русь дала корни для возникновения и развития трех разных народов: украинского, беларусского, русского. Кто-то хочет гордиться одной культурой, кто-то – двумя, кто-то – всеми тремя. Главное, чтобы история и культура не являлись инструментами для ведения войн, открытия огня, уничтожения друг друга.

Яков: Какая судьба ждет Лукашенко после всего того, что он натворил? И что ждет – Беларусь: она пойдет по пути КНДР или будет задушена как отдельное государство в объятиях России и союзного государства?

Андрей Илларионов: Возможно и то, и другое. Беларусь уже давно идет путем Северной Кореи. Теперь, вероятно, усилится эмиграция беларусов из Беларуси: в Украину, Польшу, другие европейские страны. Путин будет продолжать стараться аннексировать Беларусь, возможно, уже в этом году. Поэтому борьба за независимость Беларуси и за освобождение от диктатора одновременно являются двумя важнейшими целями для беларусского общества.

Какая судьба ждет Лукашенко? Желательно – гаагская. В том смысле, что желательно, чтобы его судьба решилась в Гааге.

Лидия К.: Верите ли вы тому, что рассказывает Роман Протасевич сейчас, когда его под конвоем выводят на пресс-конференции? Для чего он Лукашенко?

Андрей Илларионов: Не смотрю пытки в режиссуре минского режима. Не смотрю и не слушаю. Все понимают, что Протасевич находится в заключении, в заложниках, что он подвергается пыткам. Потому все то, что Роман Протасевич и София Сапега вынуждены говорить и делать сейчас, должно восприниматься как действия, направленные на спасение ими собственных жизней.

Надежда Майная