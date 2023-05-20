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Байден встретится с Зеленским и объявит мощный пакет военной помощи Украине — СМИ

Алексей Тесля
20 мая 2023, 07:50 обновлено 20 мая, 08:02
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В пакет помощи США Украине войдут артиллерийские орудия, бронетехника и противотанковые средства.
Военная помощь США, флаги Украины и США
США предоставят Украине новый пакет военной помощи / Коллаж: Главред, фото: ОП, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Президент США Джо Байден планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине. Это должно произойти после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на саммите G7.

Ожидается, что новый пакет американской военной помощи составит 375 млн долларов. Об этом идет речь в материале Politico.

Источники издания сообщили, что в пакет помощи войдут артиллерийские орудия, бронетехника и противотанковые средства.

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"Это оборудование, которое США и союзники поставляли в прошлом, но очень необходимо накануне боев, ожидаемых весной и летом", — добавляет издание.

Ранее Байден на саммите Большой семерки в Хиросиме поддержал инициативу стран-союзников на Западе начать обучение украинских пилотов управлению истребителями, среди которых и F-16.

Обучение пройдет в Европе, в мероприятии примут участие американские журналисты. Оно может начаться уже в "ближайшие недели" и продлится пару месяцев.

Военная помощь Украине:

Напомним, лидеры стран G7 намерены и дальше продолжать поддерживать Украину в экономической сфере и сфере безопасности.

"Мы отмечаем важность работы контактной группы по Украине в вопросе координирования военной помощи и помощи в сфере обороны", — говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что лидеры "намерены продолжить оказывать помощь Украине в сфере безопасности, пока она защищает свою территорию".

Ранее Министерство обороны США объявило о выделение нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Как сообщила пресс-служба Пентагона, новый пакет направлен на укрепление ПВО и обеспечение потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах.

Также ранее сообщалось, что Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow накануне контрнаступления ВСУ против российских оккупантов. Об этом сообщило CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных западных чиновников.

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