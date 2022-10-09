Беларусь могла запустить передачу России тяжелой бронетехники – СМИ

Лукашенко, похоже, начал передать Путину вооружения - СМИ / Коллаж Reuters, соцсети

Военное руководство страны-агрессора России работает над поиском дополнительных ресурсов, чтобы продолжать военную агрессию против Украины. У оккупантов нехватка артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к РСЗО. Поставляет россиянам военную технику Беларусь. В Сети появилось видео, на котором зафиксирована, вероятно, отправка танков.

Как сообщили в Генштабе ВСУ в воскресенье, 9 октября, войска РФ испытывают дефицит артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня.

Украинские военные отметили, что "надежным поставщиком" для России остается Беларусь, которая поставляет ей вооружение со своих военных складов и арсеналов.

В Генштабе полагают, что в скором времени будет переброска на территорию РФ еще 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами.

Видео возможной переброски военной техники из Беларуси в Россию

В частности, Беларускі Гаюн в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором военная техника, которая, предположительно, направляется из Беларуси в Россию.

Как отметили эксперты, видео снято на станции Орша Витебской области. Дата съемки – ориентировочно утро, 9 октября. На видео заметны как минимум 12 танков Т-72А и вагон с военными.

Примечательно, танков Т-72А нет на вооружении Беларуси. Там основным танком считается машина Т-72Б. Это свидетельствует о том, что такие танки вряд ли были отправлены на "модернизацию" в РФ.

По видео можно сделать вывод, согласно которому Беларусь начала передавать России тяжелую бронетехнику, которую Минск снял с консервации.

Военная техника Беларуси, которая может идти в Россию / Соцсети

Лукашенко в войне против Украины

Самозваный глава Беларуси Александр Лукашенко ранее сделал заявление о том, что он поддерживает Россию в войне против Украины. По его словам, Минск якобы верит в "демилитаризацию" украинского государства. Также Лукашенко опасается, дескать, ядерного оружия на территории Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на слова Лукашенко, который говорил, что в Киеве, дескать, присутствует "конфликт между Зеленским и военными". Чиновник отметил, что Лукашенко постоянно врет с целью дискредитации Украины.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что Лукашенко пытался попросить у Путина предоставить ему ядерное оружие. Дескать, чтобы не допустить какого-либо влияния Запада на ситуацию в республике. Впрочем, сам Лукашенко вряд ли пойдет на такой шаг.

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