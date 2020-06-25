У сына Лукашенко нашли 840$ млн в Швейцарии: лидер Беларуси намерен поговорить с Путиным

Лукашенко считает, что другие страны вмешиваются в политику Беларуси / УНИАН

Из России и Польши вбрасывается фейковая информация о Лукашенко и его семье. Это говорит о вмешательстве определенных сил в президентскую предвыборную гонку в Беларуси. Глава государства обвиняет в тиражировании неправдивой информации российские Telegram-каналы и намерен обсудить этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил президент белорусского государства Александр Лукашенко, передает Белта.

По словам главы Беларуси, информация о том, что у его сына Виктора Лукашенко найдено 840 миллионов долларов на банковских счетах в Швейцарии, не соответствует действительности.

"Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет", - сказал Лукашенко.

В тиражировании подобных публикаций он обвинил российские Telegram-каналы и Кремль.

"Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это", - отметил белорусский гарант.

Напоследок он добавил, что некоторые "кукловоды", которые живут в Польше и России, подбрасывают данную информацию и пытаются вмешаться во внутриполитические процессы Беларуси.

"Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с Президентом Путиным поговорим", - подчеркнул Лукашенко.

Отметим, 12 июня в Telegram-канале NEXTA, который принадлежит белорусскому оппозиционному журналисту Степану Путило, была опубликована информация о том, что в 2012 году финансовое состояние Виктора Лукашенко – сына президента Беларуси – составляло более 840 миллионов долларов. В доказательство ресурс привел якобы скриншот личного кабинета сына Лукашенко в банке. Информации о достоверности таких сведений нет.

Позже этот пост растиражировал и российский Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоятся выборы президента. В связи с этим происходит обострение политической ситуации в стране. Ранее был арестован кандидат на пост президента Виктор Бабарико.

Лукашенко, в свою очередь, обвиняет Кремль и Газпром во вмешательстве в белорусские выборы.