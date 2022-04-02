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Беспилотники, ракеты и пулеметы: США выделят Украине военной помощи на $300 миллионов

2 апреля 2022, 06:05

В Пентагоне также отметили, что вышеуказанный пакет военной помощи будет выделен через проект "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI).

Армия США
США выделят Украине военной помощи на $300 миллионов / Reuters

Руководство США выделит Украине дополнительную партию военной помощи на 300 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба американского Минобороны (Пентагона).

Как говорят чиновники, Украине передадут:

  • ракетные системы с лазерным наведением;
  • тактические беспилотники Switchblade (дроны-камикадзе);
  • беспилотники Puma (дроны-разведчики);
  • средства для борьбы с беспилотниками;
  • бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины;
  • нестандартные боеприпасы малого и большого калибра;
  • приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика;
  • тактические защищенные системы связи;
  • нестандартные пулеметы;
  • коммерческие услуги спутниковой съемки;
  • медикаменты, полевое оборудование и запасные части.

В отличие от помощи по президентской линии, ожидается, что в рамках USAI Вашингтон будет закупать оружие у промышленников, а не брать из запасов Пентагона. Американское оборонное ведомство начинает заключать контракты на поставку Украине этого оборудования.

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Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о намерении предоставить Украине "более смертоносные" вооружения для борьбы с агрессией РФ.

Как сообщает Times со ссылкой на источники, в оборонных кругах, Киев нуждается в "средствах дальнего огневого поражения", в том числе в тяжелой артиллерии. В качестве одного из вариантов поставок Times называет самоходную артиллерийскую установку AS-90 Vickers.

Автор: Егор Бунин
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новости США оружие Пентагон война России и Украины
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