Беспилотники, ракеты и пулеметы: США выделят Украине военной помощи на $300 миллионов

В Пентагоне также отметили, что вышеуказанный пакет военной помощи будет выделен через проект "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI).
Руководство США выделит Украине дополнительную партию военной помощи на 300 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба американского Минобороны (Пентагона).
Как говорят чиновники, Украине передадут:
- ракетные системы с лазерным наведением;
- тактические беспилотники Switchblade (дроны-камикадзе);
- беспилотники Puma (дроны-разведчики);
- средства для борьбы с беспилотниками;
- бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины;
- нестандартные боеприпасы малого и большого калибра;
- приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика;
- тактические защищенные системы связи;
- нестандартные пулеметы;
- коммерческие услуги спутниковой съемки;
- медикаменты, полевое оборудование и запасные части.
В отличие от помощи по президентской линии, ожидается, что в рамках USAI Вашингтон будет закупать оружие у промышленников, а не брать из запасов Пентагона. Американское оборонное ведомство начинает заключать контракты на поставку Украине этого оборудования.
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Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о намерении предоставить Украине "более смертоносные" вооружения для борьбы с агрессией РФ.
Как сообщает Times со ссылкой на источники, в оборонных кругах, Киев нуждается в "средствах дальнего огневого поражения", в том числе в тяжелой артиллерии. В качестве одного из вариантов поставок Times называет самоходную артиллерийскую установку AS-90 Vickers.