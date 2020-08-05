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Взрыв в Бейруте предсказали еще в 2014 году

5 августа 2020, 14:45

Эксперт заявил, что не стоит искать в бейрутском порту теракт или злой умысел.

Взрыв в Бейруте
Взрыв в Бейруте предсказали в 2014 году / Reuters

После страшного взрыва в порту Бейрута, который наделал много беды в городе и оставил без крова над головой 300 тысяч человек, потрясённые люди в Сети внезапно обратили внимание на размещенную на одном из профильных сайтов статью. Оказалось, ещё в июле 2014 года эксперт в сфере морских грузоперевозок Михаил Войтенко предсказал взрыв в материале "Команда оказалась в заложниках на плавучей бомбе".

Об этом сообщает КП.

Речь шла о сухогрузе "Розус" (Rhosus) 1986 года постройки, шедшим под молдавским флагом.

По утверждениям Войтенко, 86-метровое судно принадлежало некоему Игорю Гречушкину — россиянину и резиденту Кипра. Именно там, в оффшоре, была зарегистрирована компания Teto Shipping Ltd., занимавшаяся морскими перевозками.

Опасный груз — нитрат аммония — транспортировался в третью страну, но "Розус" летом 2014 вынужденно зашел в Бейрут из-за поломки двигателя, потом проблемы продолжились, владелец перестал выходить на связь — и опасный груз на 6 лет остался в Ливане. Дальнейшее теперь всем, увы, известно.

Читайте такжеВо взрыве в порту Бейрута нашли российский следВ разговоре с изданием автор той статьи с предсказанием рассказал, что подобные трагедии — увы, явление нередкое.

"Не ищите в бейрутском порту теракт или злой умысел. Судовладелец ставит последние деньги на перевозку этого груза (нитрат аммония — популярный товар, транспортируется по всему миру, используется как удобрение). Поломка, судно заходит в Бейрут, портовые власти находят много недостатков в системах безопасности "Розуса" и документах на груз, а денег у хозяина судна нет. Он мечется туда-сюда. Ничего у него не выходит. Банкротство, он отказывается от судна, экипажа и груза, исчезает", - рассказал Войтенко.

По его словам, про судно и груз все забыли.

"Экипаж потихоньку возвращается домой, нитрат аммония перегружают на склад в Бейруте, а сам "Родус", насколько я знаю, до сих пор ржавеет у берега. Про судно и груз все забыли. Банальное разгильдяйство: и владельца, и портовых властей Ливана. К тому же всё умножается на бардак в странах третьего мира, куда следовало судно", - добавил он.

Ранее сообщалось, вечером 4 августа в столице Ливана городе Бейруте прогремели мощные взрывы в окрестностях городского порта.

Мощной взрывной волной выбило стекла в окнах зданий, а в некоторых снесло перегородки.

По предварительным данным, взрыв в порту Бейрута произошел во время сварочных работ. На одном из складов порта находилось 2700 тонн конфискованной селитры.

Бейрут взрыв Ливан последствия
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