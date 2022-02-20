Без еды и крыши над головой: эвакуированные жители "ЛДНР" рассказали, как их приняли в России

Эвакуированные жители "ЛДНР" рассказали, как их приняли в России/ скриншот с видео

Принудительно эвакуированные жители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" жалуются, что уже сутки не ели и не спали.

В Таганроге, куда вывезли преимущественно пожилых людей и женщин с детьми, мест в отелях не хватает, сообщает российский телеканал "Дождь".

"Мы со вчерашних 7-8 часов вечера не ели и не спали. Ну дети же должны хоть немного поспать", призналась одна из эвакуированных женщин.

Люди говорят, что ехали из Донбасса не по своей воле — в Россию их выслала социальная служба.

"Нас соцзащита прислала сюда. Мы не приехали по собственной воле. Мы не знали даже, где эта гостиница находится", — говорят люди.

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Жителям Донбасса выдали бумажки с адресами гостиниц, которые могут их принять. Обещали, что принудительно эвакуированных жителей Донбасса поселят без проблем.

Читайте такжеУ Зеленского не исключают провокаций в ОРДЛО во время "эвакуации"Однако, как оказалось, ни в одной из гостиниц мест не хватает. Пожилые люди и женщины с детьми ждут прямо на полу.

"Выстояли очередь на заселение, теперь сказали, что мест нет. Вообще молчат", — говорит одна из женщин.

Ранее сообщалось, что гражданам, которых перевезли в Россию в рамках объявленной "эвакуации" вожаками террористических "ДНР" и "ЛНР", закрыли обратный путь – все пункты пропуска в Ростовской области переведены только на въезд в РФ. Поскольку мест в пунктах временного пребывания уже нет, оставшимся без крова предложили переселиться в Мурманская область.

Также Главред писал, что боевики на Донбассе из группировок "Л/ДНР" (в лице главарей Пулишина и Пасечника) 18 февраля начали "эвакуацию" жителей временно оккупированных районов в Россию в Ростовскую область. Людям обещали комфортные условия расселения, но в результате их привезли и бросили на произвол судьбы.

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