Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет совместной жизни / УНИАН

Легендарный американский коммерсант, сооснователь корпорации Microsoft и общественный деятель Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет, проведенных в браке.

Как сообщает BBC, Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе через 27 лет, заявив, что "мы больше не верим, что сможем расти вместе как пара". "После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак", - написала пара в Твиттере.

Они познакомились в конце 1980-х, когда Мелинда присоединилась к фирме Билла Microsoft. Они поженились на Гавайях в 1994 году. У них есть трое детей.

Они совместно управляют Фондом Билла и Мелинды Гейтс.

По данным налоговой декларации, их фонд располагает активами на сумму более 51 млрд долларов.

Билл Гейтс и его жена Мелинда / Reuters

Билл Гейтс - четвертый самый богатый человек в мире по версии Forbes.

В течение последнего года Гейтс через свой фонд присоединился к борьбе с COVID-19 и усилиям по разработке и распространение вакцин по всему миру.

Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса в мире закончится не ранее последних месяцев 2022 года. Свой прогноз он озвучил в марте.