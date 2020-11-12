"Бледный" Путин между двух огней: эксперт объяснил, зачем РФ погасила конфликт в Карабахе

Владимир Путин вынужден был что-то делать, хотя у него был довольно узкий коридор возможностей.
Россия не могла не вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе, хотя не очень этого и хотела. Поэтому президенту РФ Владимиру Путину пришлось выступить "миротворцем".
Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью Obozrevatel.
По словам эксперта, Путин вынужден был что-то делать, хотя у него был довольно узкий коридор возможностей.
"Он и так выступил достаточно слабо с точки зрения классической российской геополитики, потому что, формально говоря, есть договор ОДКБ – Договор о коллективной безопасности в странах бывшего СНГ, членом которого является Армения. И там черным по белому написано, что нападение на любого члена ОДКБ приравнивается к нападению на всех остальных", - напомнил политолог.
Если Азербайджан наступал бы дальше, то выиграл бы эту войну. Надавив на него, хозяин Кремля остановил это победное наступление.
"Не влезать он (Путин, - ред.) просто не мог, потому что он и так в общем-то выглядит недостаточно победоносно. Победоносно выглядит Алиев и Эрдоган. Путин имеет довольно бледный вид, но вот исходя из того, что он не может ссориться с Турцией и не хочет ссориться с Азербайджаном и тем более с мировым исламом, то оказался в довольно узком коридоре. У него не было других вариантов, кроме как попробовать разыграть миротворческую карту", - объяснил политолог.
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Война за Нагорный Карабах 2020 - последние новости:
- Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Перемирие вступило в силу с полуночи 10 ноября.
- В документе говорится о том, что Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях. Баку и Ереван должны обменяться военнопленными и телами погибших. Все транспортные узлы в Карабахе разблокируются. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. Кроме того в Нагорном Карабахе сроком на пять лет разместят около двух тысяч российских миротворцев.
- Президент Армении Армен Саргсян заявил, что узнал из прессы о подписании договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ подписали глава Кремля Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.
- Позже на сайте Кремля опубликовали заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина по перемирию в Нагорном Карабахе.
- После подписания документа о перемирии в Нагорном Карабахе в Ереване начались массовые беспорядки.