"Бледный" Путин между двух огней: эксперт объяснил, зачем РФ погасила конфликт в Карабахе

Путин выступил достаточно слабо с точки зрения классической российской геополитики / УНИАН

Россия не могла не вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе, хотя не очень этого и хотела. Поэтому президенту РФ Владимиру Путину пришлось выступить "миротворцем".

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью Obozrevatel.

По словам эксперта, Путин вынужден был что-то делать, хотя у него был довольно узкий коридор возможностей.

"Он и так выступил достаточно слабо с точки зрения классической российской геополитики, потому что, формально говоря, есть договор ОДКБ – Договор о коллективной безопасности в странах бывшего СНГ, членом которого является Армения. И там черным по белому написано, что нападение на любого члена ОДКБ приравнивается к нападению на всех остальных", - напомнил политолог.

Если Азербайджан наступал бы дальше, то выиграл бы эту войну. Надавив на него, хозяин Кремля остановил это победное наступление.

"Не влезать он (Путин, - ред.) просто не мог, потому что он и так в общем-то выглядит недостаточно победоносно. Победоносно выглядит Алиев и Эрдоган. Путин имеет довольно бледный вид, но вот исходя из того, что он не может ссориться с Турцией и не хочет ссориться с Азербайджаном и тем более с мировым исламом, то оказался в довольно узком коридоре. У него не было других вариантов, кроме как попробовать разыграть миротворческую карту", - объяснил политолог.

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