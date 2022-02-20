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Более 40 тысяч беженцев отправили с оккупированного Донбасса в Ростовскую область

20 февраля 2022, 12:00
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На территорию РФ направляется еще около тысячи человек.

эвакуация, ОРДЛО, беженцы
Большинство беженцев из ОРДЛО оказались в Ростовской области / Reuters

После объявления эвакуации на оккупированных российскими гибридными войсками "ЛДНР" территориях Донбасса людей увезли в Россию. В Ростовской области оказались более 40 тысяч беженцев. Около двух тысяч человек на поездах прибыли в Воронежскую и Курскую области. Еще 20 поездов на пути в Воронеж.

Как сообщает Интерфакс в воскресенье, 20 февраля, временно исполняющий обязанности руководителя российского МЧС Александр Чуприян рассказал о том, что в Ростовскую область приехали более 40 тысяч жителей захваченных российскими оккупационными силами районов Донбасса.

Читайте такжеУвезу тебя я в тундру: "эвакуированных" из ОРДЛО переселяют в Мурманскую область"Сейчас они размещены, в основном, в 92 пунктах временного размещения", - отметил он.

Также Чуприян уточнил, что за последние 24 часа в Воронежскую и Курскую области отправились около 2 тысяч беженцев.

По информации Вести Воронеж, первая группа беженцев уже прибыла на вокзал Воронеж-1 на поезде.

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"Среди прибывших много детей, женщин и пенсионеров. Именно эти категории людей из "ЛНР" и "ДНР" эвакуируют в первую очередь", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что в Воронеже ожидается прибытие второго поезда с жителями ОРДЛО. В город едут еще около тысячи человек.

Эвакуация жителей ОРДЛО в Россию

Российские незаконные вооруженные формирования в четверг, 17 февраля, совершили обстрелы почти всей линии разграничения на Донбассе. Под обстрел попали позиции сил ООС и объекты гражданской инфраструктуры.

Обстрелы затронули Станицу Луганскую, железнодорожную станцию Кондрашевская-Новая в Счастьинском районе и поселок Врубовка в Попаснянском районе.

Среди гражданских объектов, попавших под обстрелы, незаконных вооруженных формирований, оказались детский сад, школа, станция и локомотивное депо. Трое работников детского сада получили контузии, их доставили в больницу. Дети не пострадали.

Главари "ДНР" и "ЛНР" 18 февраля выступили с заявлением о том, что президент Украины Владимир Зеленский, дескать, в скором времени отдаст приказ ВСУ о "наступлении" на ОРДЛО и объявили об эвакуации населения оккупированного Донбасса в Россию.

Журналистка Елена Романова сообщила, что женщины и дети были вынуждены стоять в автобусах под Таганрогом более 12 часов без горячего питания и удобств.

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