Большая российская военная колонна застряла на пути в Киев - Пентагон

Продвижение войск РФ застопорилось - Пентагон

Министерство обороны США заявило, что большая российская военная колонна, хорошо отслеживаемая по спутниковым снимкам, застряла на пути в Киев. В Пентагоне также сообщили, что с начала вторжения Россия выпустила более 900 ракет по украинской территории.

"Мы по-прежнему считаем, что она (колонна - ред.) застопорилась, и они (россияне - ред.) не добились значительного прогресса в ее продвижении", - цитирует издание заявление представителя Минобороны США, сообщает CNBC.

По оценкам Пентагона, российская военная колонна в течение нескольких дней мало продвигалась вперед. При этом из предоставленных Maxar Technologies спутниковых снимков нельзя точно определить, сколько машин в конвое.

Представитель Минобороны США также отметил, что с начала вторжения в Украину российские военные запустили более 900 ракет. При этом, по его словам, использовались баллистические и крылатые ракеты малой и средней дальности.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.