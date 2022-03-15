УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Большая российская военная колонна застряла на пути в Киев - Пентагон

15 марта 2022, 01:25

В Пентагоне также сообщили, что с начала вторжения Россия выпустила более 900 ракет по украинской территории.

Продвижение войск РФ застопорилось - Пентагон

Министерство обороны США заявило, что большая российская военная колонна, хорошо отслеживаемая по спутниковым снимкам, застряла на пути в Киев. В Пентагоне также сообщили, что с начала вторжения Россия выпустила более 900 ракет по украинской территории.

"Мы по-прежнему считаем, что она (колонна - ред.) застопорилась, и они (россияне - ред.) не добились значительного прогресса в ее продвижении", - цитирует издание заявление представителя Минобороны США, сообщает CNBC.

По оценкам Пентагона, российская военная колонна в течение нескольких дней мало продвигалась вперед. При этом из предоставленных Maxar Technologies спутниковых снимков нельзя точно определить, сколько машин в конвое.

Представитель Минобороны США также отметил, что с начала вторжения в Украину российские военные запустили более 900 ракет. При этом, по его словам, использовались баллистические и крылатые ракеты малой и средней дальности.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

viber
война в Украине новости США Пентагон военная агрессия РФ новости Украины
Реклама
Популярное
Может затянуться надолго: известный астролог предсказал окончание войны в УкраинеМожет затянуться надолго: известный астролог предсказал окончание войны в Украине Поздравления с Днем землеустроителя 2022 – открытки и тексты прикольныеПоздравления с Днем землеустроителя 2022 – открытки и тексты прикольные Доллар по 45, а евро почти 50 грн: каким будет курс валют после войны с РоссиейДоллар по 45, а евро почти 50 грн: каким будет курс валют после войны с Россией Приметы на 14 марта: что нельзя делать и как уберечь семью от бедыПриметы на 14 марта: что нельзя делать и как уберечь семью от беды Не Путиным единым: почему Украина рискует рухнутьНе Путиным единым: почему Украина рискует рухнуть

Последние новости

02:23

Ради чего вам погибать в Украине?: Зеленский обратился к российским солдатам

01:51

Зеленский потроллил армию РФ: стала поставщиком техники для ВСУВидео

01:25

Большая российская военная колонна застряла на пути в Киев - Пентагон

00:58

Байден пообещал оружие для защиты от РФ и позвал украинских беженцев в СШАВидео

00:51

Стресс и усталость: сколько растворимого и заварного кофе можно выпивать в суткиВидео

Реклама
00:51

Приметы на 15 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:45

РФ провалила вторжение: в Bellingcat рассказали о панике в Кремле и варианте для ПутинаВидео

00:45

В Генштабе рассказали, какая информация в Сети помогает врагу корректировать огонь

00:32

Ирина Билык предсказала скорую и мучительную смерть рашистамВидео

00:24

Ворвется жара: Украину ждет резкое потепление

00:11

Под Киевом российские оккупанты расстреляли знаменитого украинского ученогоВидео

14 марта, понедельник
23:58

Военный эксперт рассказал, почему войска Путина не смогут штурмом взять КиевВидео

23:55

Выяснилось, где сейчас находится похищенный мэр Мелитополя

23:53

"Украина может пережить русских": генерал США рассказал, когда в РФ закончатся резервыВидео

23:40

Нажмет ли Путин свою ядерную кнопку - ответ жесткого критика российского диктатораВидео

23:34

Звезда сериала Кадетство публично поддержал военную агрессию России против Украины

23:31

Эмбарго и блокировка судов: в США анонсировали новые санкции против РФВидео

23:24

Что будет с Россией до конца года - ответ международного экономиста и российского депутатаВидео

23:23

Зеленский просит Раду продлить военное положение

23:08

Когда закончится война: Арестович дал прогноз и рассказал о мирном соглашенииВидео

Реклама
23:08

Враг беспощадно продолжает обстреливать Харьков с Искандеров

23:00

"Россия не остановится на войне с Украиной": пропагандист Соловьев в истерике угрожает ЕвропеВидео

22:43

"Слезы текут рекой": Настя Каменских заставила плакать всю Украину из-за песни о войнеВидео

22:29

"Есть прогресс": Эрдоган согласовал с Шольцом мирные инициативы по Украине

22:24

Почему Россия может перейти к позиционной войнемнение

22:18

ВСУ разбомбили командный пункт оккупантов: в руки попал поименный список врагаФотоВидео

22:16

Антивоенный бунт на росТВ: что известно о Марине ОвсянниковойВидео

21:38

"Ответственность за войну лежит на Путине": в РФ сорвали эфир Первого каналаВидео

21:36

Россия открыто анонсировала новые удары по УкраинеВидео

21:16

США о военном усилении РФ: Китай готов помочь, но откажется от плановВидео

21:08

Война в Украине: полковник оценил шансы ВСУ в победе над оккупантомВидео

20:50

"Горячая фаза войны еще впереди": военный эксперт предсказал сроки окончания войны в УкраинеВидео

20:28

Выезд за границу мужчин призывного возраста: трем категориям разрешили покидать УкраинуВидео

20:28

Послал орков за кораблем РФ: на Черниговщине охотник взорвал себя вместе с оккупантамиВидео

20:28

Когда закончится война и что остановит Путина – полковник запаса Жданов

19:59

Горнообогатительные комбинаты Кривого Рога продолжают работать во время войны

19:58

Груз 200 для Башкирии: ВСУ ликвидировали комбрига оккупантов РФ

19:53

Приносят счастье и достаток: какие продукты привлекают деньги и благополучиеВидео

19:42

Российские террористы расстреляли машины с детьми на Харьковщине: показания очевидцаВидео

19:41

"Метинвест" доставил транспорт, топливо и продукты пострадавшим от агрессии РФ

Реклама
19:37

Расстрелял в упор: в Мариуполе БТР ВСУ в одиночку уничтожил танк и БМП РФВидео

19:19

В Запорожье обустроят места для 5,5 тысяч беженцев из "горячих точек" Украины

19:14

От чего зависит победа Украинымнение

19:09

Оккупанты расстреляли британского журналиста Fox NewsВидео

19:07

"Метинвест" продолжает производить кислород для больниц и помогает пострадавшим от войны

18:58

В Беларуси враг перебрасывает новые силы: к границе Украины стянули армию РБВидео

18:55

Мининфраструктуры призвало усилить санкции против россии в сфере судоходства

18:48

Пленные срочники РФ назвали Путина лжецомВидео

18:22

Переговоры с РФ: у Зеленского рассказали, когда ждать результатаВидео

18:17

"Выживший из ума дед": Дмитрий Комаров жестко наехал на Путина и рассказал о будущем россиянВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять