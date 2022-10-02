"Большой успех": в ФРГ восхитились ВСУ, которые освободили Лиман

Кристин Ламбрехт назвала взятие Лимана ВСУ огромным успехом для Украины.
Освобождение Лимана Донецкой области Вооруженными силами Украины прокомментировала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.
Она назвала взятие Лимана огромным успехом для Украины. Об этом она сказала в интервью ARD.
Вместе с тем глава Минобороны ФРГ уверена в том, что поворотный момент в войне еще не достигнут.
"Это большой успех, но это не поворотный момент. И именно поэтому так важно обучать украинских солдат - в том числе и для будущего. К сожалению, нам приходится считаться с тем, что эта война будет продолжаться недели и месяцы", - добавила Ламбрехт.
Освобождение Лимана
Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины подняли украинский флаг на въезде в Лиман Донецкой области. Видео бойцы опубликовали 1 октября в сети.
На видео наши защитники закрепили украинский флаг на городской стеле в Лимане.
"1 октября. Разворачиваем наш государственный флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман. Все будет Украина", - говорит боец.
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