"Большой успех": в ФРГ восхитились ВСУ, которые освободили Лиман

Кристин Ламбрехт прокомментировала освобождение Лимана ВСУ / Скриншот Tagesschau.de / УНИАН

Освобождение Лимана Донецкой области Вооруженными силами Украины прокомментировала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

Она назвала взятие Лимана огромным успехом для Украины. Об этом она сказала в интервью ARD.

Вместе с тем глава Минобороны ФРГ уверена в том, что поворотный момент в войне еще не достигнут.

"Это большой успех, но это не поворотный момент. И именно поэтому так важно обучать украинских солдат - в том числе и для будущего. К сожалению, нам приходится считаться с тем, что эта война будет продолжаться недели и месяцы", - добавила Ламбрехт.

Освобождение Лимана

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины подняли украинский флаг на въезде в Лиман Донецкой области. Видео бойцы опубликовали 1 октября в сети.

На видео наши защитники закрепили украинский флаг на городской стеле в Лимане.

"1 октября. Разворачиваем наш государственный флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман. Все будет Украина", - говорит боец.

Читайте еще: