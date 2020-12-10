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Борьба с США и НАТО: у Лукашенко раскрыли планы по войскам России и Беларуси

10 декабря 2020, 12:16
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По словам Александра Лукашенко, военные учения США и НАТО потенциально опасны для Беларуси.

Александр Лукашенко
США и НАТО проводят военные маневры, поэтому Беларуси успокаиваться нельзя - Лукашенко / Белта

Глава Беларуси Александр Лукашенко утвердил со стороны Минска план применения региональной группировки войск республики и России. Механизм реализации договоренностей должны обсудить на заседании госсовета Союзного государства. Такие меры связаны с опасениями белорусской стороны, связанными со сложной ситуацией на западных границах государства.

Об этом заявил начальник Генштаба ВС Беларуси Александр Вольфович белорусским журналистам в среду, 10 декабря, после совместного с министром обороны Виктором Хрениным доклада Лукашенко об изменении плана применения регионального подразделения российских и белорусских войск, сообщает государственное информагентство Белта.

Как утверждает Вольфович, аналогичную работу провели и в России. Теперь соответствующий план обсудят в рамках Союзного государства. Военный проинформировал, что Минск изучает информацию и вероятные сценарии, с учетом которых будут корректировать планы.Читайте такжеТихановская анонсировала крушение режима Лукашенко и сделала новое заявление

"Предусматриваем и оцениваем, как будут действовать вероятные противники. Поэтому уточнены варианты действий исходя из той информации, которой мы сегодня обладаем, в том числе по порядку задействования и районов применения соединений и частей, которые приходят с российской стороны для выполнения совместных задач. В прошлом плане они были в одних районах, в этом плане с учетом прогноза обстановки несколько другие районы, задачи", - сказал Вольфович.

Согласно заявлению самого Лукашенко, договоренности о пересмотре плана совместного взаимодействия войск связаны с ситуацией на западных границах республики и на арене международной политики.

Белорусский президент считает, что США и НАТО проводят тренировочные маневры, которые угрожают территории Беларуси. Поэтому Минску, даже несмотря на сотрудничество с Россией, успокаиваться нельзя.Читайте такжеЛукашенко раскрыл планы по передаче полномочий президента в Беларуси

"Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная. Но, тем не менее, нам успокаиваться нельзя", - подчеркнул Лукашенко.

Александр Лукашенко и "угроза НАТО"

  • Александр Лукашенко неоднократно заявлял о приближении войск НАТО к границам Беларуси. Он считает, что такие маневры проводят для свержения его режима.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что Альянс не концентрирует военные силы у границ Беларуси, тогда как Лукашенко под предлогом проблемы с Североатлантическим альянсом готовит силовые разгоны протестующих.
  • 2 декабря Лукашенко на заседании ОДКБ заявил, что НАТО якобы создает военные группировки для захвата западных территорий Беларуси. Целью Запада, считает политик, является создание так называемого "санитарного пояса" между Россией и РБ.

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