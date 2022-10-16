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Бойня у границы с Украиной: что известно о кровавой расправе над "чмобиками" в РФ

16 октября 2022, 14:58

По "чмобикам", готовившимся к отправке на фронт, якобы открыли огонь граждане страны СНГ.

автомат Калашкникова
В РФ расстреляли десятки военных на полигоне / zonawar.ru

В результате стрельбы на полигоне в Белгородской области, где солдаты готовились к отправке на войну в Украину, убиты 11 человек и 15 получили ранения, сообщает министерство обороны России.

Утверждается, что огонь по "добровольцам", готовившимся к отправке на фронт, якобы открыли некие двое граждан страны СНГ.

Оба стрелявших, как утверждает минобороны, тоже убиты.

Российское министерство обороны называет произошедшеее терактом, но пока не объясняет, как и почему на армейском полигоне оказались иностранные граждане, пусть даже и граждане страны СНГ, с оружием в руках.

солоти
/ bbc.com

Подробности бойни в Белгородской области

В то же время источник среди родственников мобилизованных сообщил интернет-изданию SOTA, что стрельба произошла на полигоне в селе Солоти Белгородской области. Издание сообщает со ссылкой на очевидца инцидента, что пострадавших больше: 22 человека погибли, ранены 16.

По данным источника издания, нападавших было не двое, а трое: два человека стреляли из автоматов, один из пулемета. Двоих нападавших убили, а одному якобы удалось скрыться.

Добавим, что в Сети уже опубликовали кадры последствий кровавой бойни на полигоне в Белгородской области.

Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области РФ неизвестный открыл стрельбу на территории одной из воинских частей.

Бойня произошла в Валуйском районе.

Предварительно, 22 человека убито и 16 ранено. Двое из трёх стрелков убиты ответным огнём, один сбежал.

Не исключено, что огонь на поражение открыл кто-то из мобилизованных, пострадавших от издевательств со стороны других военных.

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